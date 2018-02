Counter-Strike Global Offensive | il team TYLOO entra a far parte del gruppo eSport GeForce

eurogamer

(Di lunedì 5 febbraio 2018) NVIDIA annuncia che ilcinese, tra le punte di diamante della scena competitiva mondiale di(CS: GO), èto a fardel.Tra le squadre CS:GO leader in Asia,ha vinto 16 tornei CS:GO nel 2016 e si è aggiudicata il titolo dicampione di The China Cup nel 2017.ha un forte seguito di fan con oltre 1 milione di visualizzazioni dei propri live stream. In qualità diapnente alsarà innanzitutto equipaggiata con le famose GPUserie 10 e altre soluzioni hardware, avrà priorità per i boot camp negli NVIDIAs Studios e riceverà un costante supporto tecnico e logistico dadi NVIDIA, con l'obiettivo di mettere a disposizione della squadra tutti i migliori strumenti per vincere.Read more…