Cosa hanno detto i leader politici su Macerata

Clamoroso attacco del Barcellona a Neymar : “non sarà mai come Messi - ecco Cosa hanno fatto lui e suo padre” : Clamoroso attacco del Barcellona a Neymar. Il vicepresidente del club blaugrana, Jordi Mestre, non ha risparmiato parole durissime nei confronti del brasiliano, passato in estate al Psg. ecco le dichiarazioni del dirigente catalano ai microfoni di ‘Diario Sport’: “Neymar e suo padre non sono stati onesti con noi. Se fosse venuto da noi e avesse detto: ‘voglio andare’, come hanno fatto Fabregas, Pedro, Alexis Sanchez e Mascherano, ...

“Beccato!”. Isola dei Famosi - i naufraghi hanno scoperto tutto. Doveva rimanere un segreto - invece il ‘mistero’ è durato poco. E ora le cose cambiano : Cosa è successo : Doveva rimanere un segreto e invece, alla fine, l’hanno spuntata i naufraghi. Chi ha seguito la seconda puntata in diretta dell’Isola dei Famosi, quella di cui ancora si parla per via dell’accusa choc di Eva Henger a Francesco Monte sul presunto consumo di marijuana in Honduras, ricorderà sicuramente che Alessia Marcuzzi ha presentato un altro vip oltre a Elena Morali, la ex Pupa che ha poi raggiunto gli altri nella ...

Obsolescenza programmata : è vero che gli elettrodomestici hanno una scadenza? Ecco Cosa dice la legge : Costringere le persone a cambiare smartphone e cartuccia della stampante troppo spesso potrebbe diventare reato. In Francia, la procura di Nanterre sta infatti indagando su Epson, Canon e Apple, tutte ...

Bitcoin &co hanno bruciato 100 miliardi in un giorno. Cosa sta succedendo? : I fan di Bitcoin continuano ad accusare istituzioni e finanzieri di essere il vecchio mondo. E forse hanno ragione. Ma il vecchio mondo, capitanato in questo momento da Warren Buffet, acerrimo '...

“La mia vita… un vero schifo”. La triste confessione di Valeria Marini. Sconsolata - eccola raccontare Cosa le è capitato negli ultimi mesi. Parole che hanno allarmato i fan : E chi lo dice che i vip a caccia di notorietà trovano puntualmente la propria fortuna nella partecipazione ai reality show di turno? Se pensate che i mesi successivi all’ingresso in questo tipo di competizione televisiva siano sempre rose e fiori, sappiate che vi sbagliate di grosso. A raccontarlo è infatti proprio lei, Valeria Marini, reduce dall’esperienza da inquilina tra le mura di casa del Grande Fratello Vip e che una ...

“Non si lava le parti intime”. Accusa choc della vip ospite di Barbara D’Urso. Trash in tv : quelle parole taglienti rivolte proprio a lui - che hanno lasciato il pubblico a bocca aperta. “Io ci sono andata a letto ed ecco Cosa mi è successo…”. Davvero da non credere : Continua a non passare mai inosservata, ogni volta che apre bocca per parlare della propria vita privata o per affrontare le tormentate relazioni del passato, senza mai mandarle a dire. Georgette Polizzi è così, prendere o lasciare, e ogni volta che la stilista si ripresenta dalle parti dello studio di Pomeriggio 5 gli spettatori sanno già di dover drizzare le antenne. La compagna di Davide Tresse ha infatti approfittato dello spazio che ...

“Wanda e Mauro - ma che succede?”. Aria di crisi nella coppia supervip? Sui social ecco compare un indizio a sorpresa che molti fan hanno subito notato. Cosa sta succedendo tra la bella showgirl e il suo Icardi (e le reazioni dei fan) : Di sicuro, una coppia che sa come sfruttare i social per far parlare sempre e comunque di sé. Nei momenti in cui le cose vanno alla grande e in quelli in cui, invece, il grigiore sembra essersi impossessato della quotidianità. Per Wanda Nara e Mauro Icardi le cose in questo momento, d’altronde, non vanno certo alla grandissima sportivamente parlando: l’Inter, squadra della quale l’argentino è capitano e bomber principe, ...

“Si abbassi le mutande”. Un caso choc che sta facendo discutere l’Italia. È Cristina a raccontare Cosa le è successo (e soprattutto dove) - al punto da creare un vero e proprio terremoto istituzionale. “Mi hanno chiesto se avessi il ciclo e poi…” : “Dottoressa, si abbassi le mutande”. Questo si è sentito dire Cristiana Sani, una ragazza che aveva deciso di partecipare al concorso di magistratura, perché, come tanti candidati, aspirava a fare il magistrato. A servire lo Stato, ad applicare e fare rispettare la Legge. Il concorso per magistrati è molto difficile come ben noto a tutti, ed è giusto che lo sia. Ma anche discutibile sotto molti punti di vista, ma quest’anno si è toccato ...

Dal taglio dell'Irpef agli 80 euro : Cosa hanno in mente i 5 Stelle su tasse e fisco : La sfida sul fisco è aperta. Il M5s risponde alla Flat tax del centrodestra promettendo un intervento deciso sull’Irpef: via i cinque scaglioni attuali, si passa a tre sole fasce...

Barbara Palombelli - hanno scoperto una Cosa : il segreto dietro la sua clamorosa scalata a Mediaset : dietro il clamoroso successo di Barbara Palombelli a Mediaset , che voci di corridoio danno come grande favorita per la conduzione del Grande Fratello , c'è la sua resistenza al piccolo schermo. Spy ...

Francesco Monte e Paola hanno consumato sull'isola? Cosa è successo Video : ''L'#isola dei famosi 2018'', che ha avviato la sua avventura a tutti i naufraghi in data lunedì 22 gennaio, sta gia' facendo molto discutere tutti i suoi fedeli telespettatori. La trasmissione, condotta da Alessia Marcuzzi, ha regalato gia' tanti scoop che vedono protagonisti #Francesco Monte il naufrago più to e discusso [Video] del momento #Paola di Benedetto e Francesca Cipriani. Quest'ultima ha fatto molto discutere dopo la disavventura ...

Cosa hanno in comune Paola e Chiara e il quattro volte candidato all’Oscar Luca Guadagnino? : Cosa hanno in comune Luca Guadagnigno e Paola e Chiara? Non si tratta di una domanda trabocchetto perché il regista candidato a quattro Oscar con il suo Call me by your name e le due cantanti di “Amici come prima” qualCosa in comune ce l’hanno davvero. Guadagnino ha infatti al suo attivo il videoclip di Vamos a bailar, una hit del duo. Una curiosità, questa, che lega il regista al nostrano video. Guardagnino è candidato agli ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari e Giorgio Manetti hanno una storia? Ecco Cosa ha detto lui : C'è odore di gossip nell'aria, secondo Spy Tina Cipollari e Giorgio Manetti si frequentano fuori dagli studi tv di Uomini e Donne ? Ecco la verità svelata dal corteggiatore del Trono Over sulle pagine ...

Amici - bagarre dopo l'esame di Vittorio. Celentano : 'Mandiamolo a casa'. Ecco Cosa hanno deciso i prof : di Emiliana Costa La permanenza di Vittorio nella scuola di Amici è in bilico. Nella puntata di sabato 13 gennaio, Biondo e i ballerini Filippo, Vittorio e Nicolas erano stati sospesi per presunti ...