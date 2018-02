“Si impigliano in vagina durante il sesso’’. Se anche le tue piccole labbra lo fanno - c’è qualCosa (che non ti piacerà) che devi sapere subito. Ma - per una brutta notizia - ce ne sono diverse che ti faranno molto piacere : Se c’è qualcosa della tua vagina che ti rende insicura, sappi che in tutta probabilità non sei sola. È vero: avresti voglia di confrontarti e parlarne con altre donne ma non sempre è facile farlo. D’altronde l’argomento è imbarazzante ed è normale che non se parli tanto facilmente. Ora, per farvi stare tranquille, vi elenchiamo le maggiori preoccupazioni che hanno le donne e che, appunto, riguardano la vagina. La prima preoccupazione ha a che ...

“Francesco Monte e Paola Di Benedetto? Ecco la verità”. Teresanna svela tutto e il pubblico dell’Isola non gradisce. La rivelazione è stata fatta durante l’intervista con Barbara D’Urso. Cosa c’è sotto : Francesco Monte sta tenendo già banco all’Isola dei Famosi, se non altro per il suo flirt sempre più serrato con Paola Di Benedetto. Ma questa storia è stata drasticamente bocciata da Teresanna Pugliese. E pure poco credibile per l’ex tronista di Uomini e Donne. Ospite di Domenica Live, la napoletana ha criticato l’ex fidanzato e Madre Natura. A detta di Teresanna la relazione che sta per nascere non è sincera, ma il frutto di un calcolo, ...

Cosa c’è stasera in TV : Carla Bruni e Claudio Baglioni a “Che tempo che fa”, quel programma in cui si indovina l'età delle persone e Johnny Depp The post Cosa c’è stasera in TV appeared first on Il Post.

Cosa c’è stasera in TV : Uno dei film più premiati della storia, quello in cui si vede «la gente morta», una commedia e un film d'azione The post Cosa c’è stasera in TV appeared first on Il Post.

Tumori - terapia Gerson - dieta alcalina - pericolosità del microonde : Cosa c’è di vero? : Tumori, come prevenirli? Molti sono i falsi miti e le fake news per quanto riguarda le cure dei Tumori e i rischi di ammalarsi. Da chi crede che il cancro sia il risultato di uno squilibrio metabolico o di un conflitto psichico a chi, invece, pensa che il rischio di cancro aumenta se si usa il forno a microonde. A fare chiarezza ci hanno pensato i ricercatori Airc, in occasione del World Cancer Day che si celebra il prossimo 4 febbraio. Troppe ...

Cosa c’è nel “Nunes memo” : E soprattutto Cosa non c'è: guida al documento che si è mangiato il dibattito pubblico negli Stati Uniti, che vorrebbe indebolire l'inchiesta sulla Russia e Trump The post Cosa c’è nel “Nunes memo” appeared first on Il Post.

Cosa c’è stasera in tv : Se vi eravate appassionati a Superbrain – il programma di Rai Uno con gare tra persone di grande intelligenza – sappiate che questa sera andrà in onda l’ultima puntata. Su Rai Due ci sarà una nuova puntata di Kronos, su Rete The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.

Cosa c’è stasera in tv : Molta politica, diversi bei film e l'ultima puntata del reality show di Costantino della Gherardesca The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.

Cosa c’è stasera in TV : Milan-Lazio, il programma di Nicola Savino sugli anni Novanta e il film sulla "rapina perfetta" The post Cosa c’è stasera in TV appeared first on Il Post.

Astronomia - il mistero della riconnessione magnetica : ecco Cosa c’è dietro le luci più brillanti dell’universo : I fisici spaziali dell’University of Wisconsin-Madison hanno appena rilasciato dettagli inediti di uno strano fenomeno che alimenta le aurore boreali, le eruzioni solari e le espulsioni di massa coronale (le più grandi esplosioni nel nostro sistema solare). I dati sulla cosiddetta riconnessione magnetica provengono da un quartetto di nuovi veicoli spaziali che misurano la radiazione e i campi magnetici nell’orbita terrestre alta. La ...

Cosa c’è stasera in TV : Atalanta-Juventus, un paio di talk show, un film di spie divertente e un Harry Potter The post Cosa c’è stasera in TV appeared first on Il Post.

Shannen Doherty al lavoro dopo il cancro : ‘C’è bellezza in ogni Cosa’ : Shannen Doherty è tornata al lavoro, e anche se questo vuol dire faticare 7 giorni su 7 senza un weekend di pausa, l’attrice, dopo aver lottato per due anni contro un cancro al seno che ora pare in remissione, non può che essere grata alla vita e alle piccole cose di ogni giorno, come ha scritto in un toccante post su Instagram: Buongiorno. Non molto tempo fa mi chiedevo se sarei mai tornata a fare ciò che amo. Calarmi in un personaggio. ...

L’Esecuzione di Saigon : Cosa c’è dietro la foto simbolo dell’orrore del Vietnam? : La vita di una grande foto è eterna e brevissima. L’immagine è un’arma potente. Diventa magari icona mondiale, che imprigiona la Storia, ma nessuno sa più cosa succeda a partire dai secondi dopo in cui lo scatto è stato fatto. È senz’altro entrato nell’archivio delle foto più famose di sempre lo scatto che il fotogiornalista Eddie Adams catturò d...

Cosa c’è stasera in tv : C'è John Wick, se vi piacciono i film d'azione molto violenti, e poi Voyager, Presa Diretta, l'Isola dei Famosi e diversi altri film interessanti The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.