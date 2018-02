Corruzione | gen Gibilaro Gdf | mafia inquina tessuto economico

Napoli - nuove accuse di Corruzione a Romeo : indagato ex dirigente comunale : Una nuova accusa di corruzione a carico di Alfredo Romeo, secondo quanto emerge da un decreto di perquisizione notificato in questi giorni dalla Procura di Napoli. La nuova accusa riguarda la...

Taranto - sei agenti della Polstrada arrestati per Corruzione : Taranto, 29 gennaio 2018 - Sei poliziotti della Polstrada sono stati arrestati per corruzione . Ad eseguire i provvedimenti cautelari sono stati gli agenti della Squadra Mobile e della sezione di ...

Corruzione - niente multe in cambio di denaro : ai domiciliari sei agenti della Polstrada a Taranto : Gli agenti in sostanza ottenevano denaro dai camionisti - di qui appunto l'induzione - per evitare di comminare loro delle multe a seguito delle irregolarità riscontrate nei controlli

Roma - piano anti-Corruzione per i vigili : da gennaio cambio d'ufficio e ruolo per 500 agenti : Dopo le rotazioni tra i diversi gruppi, dall'8 gennaio i vigili urbani della Capitale inizieranno a cambiare incarichi e mansioni e sarà messa in campo una serie di controlli a campione sugli atti ...

Importante dirigente Huawei arrestato per Corruzione : Teng Hongfei, dirigente della divisione vendite interne di Huawei, è stato arrestato dalle autorità cinesi nell'ambito di un'indagine per corruzione L'articolo Importante dirigente Huawei arrestato per corruzione è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Due importanti ex dirigenti della FIFA in Sud America sono stati condannati per Corruzione : Un tribunale di New York ha condannato due importanti ex dirigenti sudAmericani della FIFA, l’organo che governa il calcio mondiale, per il loro ruolo in una rete di corruzione andata avanti per anni e che ha coinvolto decine di persone The post Due importanti ex dirigenti della FIFA in Sud America sono stati condannati per corruzione appeared first on Il Post.

Corruzione - la Corte dei conti riconosce il danno da tangente : "Expo spa risarcita con 315mila euro" : La vicenda è quella relativa alla cosiddetta 'Cupola degli appalti', tra gli appalti nel mirino anche le architetture di servizio

Corruzione - la Corte dei conti riconosce il danno da tangente : "Expo spa risarcita con 315mila" : La vicenda è quella relativa alla cosiddetta 'Cupola degli appalti', tra gli appalti nel mirino anche le architetture di servizio

Tangenti Eni-Nigeria - Descalzi e Scaroni rinviati a giudizio per Corruzione. A processo anche Bisignani : Claudio Descalzi e Paolo Scaroni sono stati rinviati a giudizio per corruzione assieme ad altre 11 persone e alle società Eni e Shell per il caso Nigeria. Il gup del tribunale di Milano ha stabilito che i 15 imputati, tra i quali c’è anche il faccendiere Luigi Bisignani, dovranno affrontare il processo per la presunta maxi tangente versata dalle due multinazionali del petrolio a pubblici ufficiali e politici nigeriani per lo sfruttamento ...

M5S : da Regione meno soldi per l'Agenzia lombarda antiCorruzione : Milano, 18 dic. (askanews) 'Nei capitoli di bilancio regionale relativi all'Agenzia regionale anticorruzione (Arac), sono stati tagliati i fondi per la gestione dell'Agenzia'. E' quanto ha denunciato ...

Sicilia : indagata per peculato dirigente AntiCorruzione Regione : Palermo, 18 dic. (AdnKronos) - La dirigente generale dell'Anticorruzione della Regione Siciliana, Luciana Giammanco, è indagata per peculato. L'alta burocrate ha ricevuto, come scrivono oggi alcuni siti di informazione, l'avviso di conclusione indagine firmato dal pm Luca Battiieri. Secondo l'accusa

Ostia - filmato mentre prende mazzette / Ex dirigente Municipio e due imprenditori arrestati per Corruzione : Ostia, filmato mentre prende mazzette: ex dirigente Municipio e due imprenditori arrestati per corruzione. Le ultime notizie sull'inchiesta "Regali di cemento" e gli aggiornamenti(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 16:30:00 GMT)

Corruzione a Ostia - arrestati ex dirigente del municipio e due imprenditori : Arrestato per Corruzione a Ostia Franco Nocera, 53enne dirigente del Comune di Roma e responsabile del settore edilizia privata all'ufficio tecnico del X municipio. Al centro dell'indagine ci...

Corruzione a Ostia - arrestati ex dirigente del X Municipio e due imprenditori : Tre arresti ad Ostia oggi venerdì 15 dicembre. Nei guai sono finiti un funzionario pubblico, ex responsabile presso l'Ufficio tecnico dell'edilizia privata del X Municipio, e ...