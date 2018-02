Controlli con il targa system | 26 automobilisti multati

Controlli nel Catanzarese - droga e ricettazione : due arresti : Nel week-end appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Soverato hanno eseguito un controllo straordinario del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori e ...

Controlli in stazione Circum - 15enne denunciato : addosso aveva un manganello : Stamattina gli agenti di polizia del commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di prevenzione e repressione dei reati in genere e di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo ...

Palermo : Controlli a Borgo Vecchio - elevate sanzioni per oltre 30mila euro : Palermo, 3 feb. (AdnKronos) - Sequestri, sanzioni amministrative, denunce penali e contravvenzioni per violazioni al codice della strada. E' il risultato di 48 ore di controlli e interventi delle forze dell’ordine nel quartiere Borgo Vecchio di Palermo. Nel mirino alcuni esercizi commerciali e vendi

Palermo : Controlli antidroga a Cruillas - un arresto : Palemro, 3 feb. (AdnKronos) - controlli antidroga dei carabinieri nel quartiere Cruillas di Palermo. Dopo una serie di perquisizioni domiciliari, i militari, grazie all'aiuto del cane antidroga Derby, hanno trovato 100 grammi di marijuana e tre panetti di hashish nascosti in un piccolo magazzino di

Agrigento : Controlli antidroga dei Carabinieri - due minorenni in manette : Palermo, 3 feb. (AdnKronos) - Due giovanissimi, di 17 anni, sono finiti in manette nel corso di controlli antidroga nel centro storico di Sciacca (Agrigento). “Stiamo solo facendo una passeggiata in centro...", hanno detto i due ragazzi ai militari che li hanno fermati nel centro storico saccense, "

Evasione - ecco il risparmiometro Il Fisco entra nei conti correnti Riguarda tutti. Controlli a tappeto : Dopo il redditometro arriva il risparmiometro. L’Agenzia delle entrate aggiunge al suo 'arsenale' per la lotta all’Evasione fiscale uno strumento che si abbatterà sui risparmi degli italiani detenuti sui conti correnti Segui su affaritaliani.it

Personale ATA : novità su graduatorie - segreterie e Controlli al 31/01 : Eccoci con un nuovo articolo riguardante il Personale ATA e le recenti novità riguardanti le graduatorie inerenti. Ultimamente abbiamo assistito ad un blocco che si protrae da qualche mese fino ad oggi circa il riconoscimento dei nuovi iscritti od il rinnovo all’interno delle graduatorie di terza fascia e non. Come leggiamo da Orizzonte Scuola, il […] L'articolo Personale ATA: novità su graduatorie, segreterie e controlli al 31/01 ...

Fisco - arriva il Risparmiometro : ecco chi rischia i Controlli : Una sperimentazione, per ora. Dopo il redditometro arriva il Risparmiometro. Dal 2018 prende il via la sperimentazione per le persone fisiche di un algoritmo messo a punto dall’Agenzia delle entrate che prenderà in...

Trump cancella il muslim ban. Ma più Controlli sui rifugiati : L'amministrazione Trump ha fatto un passo indietro sul "muslim ban". Gli Usa hanno revocato il bando nei confronti dei rifugiati provenienti da 11 Paesi a maggioranza musulmana ad "alto rischio". Washington ha però introdotto "ulteriori misure di sicurezza" per la valutazione dei richiedenti. Ad annunciare la nuova misura è stata Kirstjen Nielsen, segretaria della Homeland Security. La ...

Controlli dei carabinieri nell'Astigiano : 114 persone identificate : Cronaca Controlli straordinari dei carabinieri sulle strade dell'Astigiano. Nel giro di poche ore i militari del comando provinciale hanno ispezionato 68 vetture, identificando 114 persone e rilevando ...

Controlli carabinieri in allevamenti - sequestrati ovini e suini nel reggino : Reggio Calabria - Nel corso del fine settimana i carabinieri di Taurianova hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla verifica del rispetto della normativa ...

Roma - stretta sui Controlli allo stadio : A seguito delle tensioni acuite dall’andamento in campionato nella squadra della A.S. Roma, il Questore di Roma Guido Marino ha disposto il rafforzamento dei servizi di prevenzione e repressione presso lo stadio Olimpico. L’obiettivo fissato da una specifica ordinanza di servizio è quello di garantire il legittimo diritto ad esprimere il dissenso, ma senza incorrere in strumentalizzazioni o […] L'articolo Roma, stretta sui controlli ...

Ai Castelli 2 arresti e 5 denunce dopo Controlli Carabinieri : Roma – I Carabinieri della Compagnia di Palestrina, in questo fine settimana appena concluso, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio per prevenire e... L'articolo Ai Castelli 2 arresti e 5 denunce dopo controlli Carabinieri su Roma Daily News.