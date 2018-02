Comune di Milano | prosegue il percorso verso il futuro assetto di San Siro

Comune di Milano. Dal 20 febbraio iscrizioni ai Servizi all’infanzia : Martedì 20 febbraio si apriranno le iscrizioni ai Servizi all’infanzia del Comune di Milano e rimarranno aperte fino al 16

Ema - due i ricorsi presentati in Ue : uno dell'Italia e uno del Comune di Milano : Il ministro Padoan: "Milano, a differenza di Amsterdam, è pronta per ospitare l'Agenzia europea del farmaco e merita l'assegnazione"

Ema : legale ricorso Comune - Milano sede migliore - sorteggio non idoneo/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Il ricorso d’urgenza presentato al Tribunale Ue "è nell’interesse degli Stati membri, laddove emerge anche dalle ultime dichiarazioni dell’Ema che l'Olanda non è in grado di assicurare la messa a disposizione della stessa sede offerta, al punto da ipotizzare piani alternativi". Non esi

Ema : legale ricorso Comune - Milano sede migliore - sorteggio non idoneo/Adnkronos : Milano, 31 gen. (Adnkronos) - Il sorteggio con cui lo scorso novembre è stata assegnata la nuova sede Ema, l’Agenzia europea del farmaco, ad Amsterdam "non è un metodo idoneo a selezionare la migliore offerta", a maggior ragione laddove il confronto con Milano - la cui candidatura era molto accredit

Agenzia del farmaco - la Corte UE : arrivati i due ricorsi dell'Italia e del Comune di Milano : La Corte di giustizia dell'Unione europea fa sapere che, sulla questione dell'assegnazione dell'EMA ad Amsterdam anziché a Milano, sono stati presentati due ricorsi per annullamento della decisione ...

EMA - Corte UE : presentati due ricorsi da Italia e Comune Milano : Teleborsa, - La Corte di giustizia dell'Unione europea fa sapere che, sulla questione dell'assegnazione dell'EMA ad Amsterdam anziché a Milano, sono stati presentati due ricorsi per annullamento della ...

Ema : Corte Ue riceve i ricorsi dell'Italia e del Comune di Milano : La questione è al 99% politica e all'%1 giurisdizionale". Zaia, Italia deve essere intransigente,va data a Milano "Condivido la posizione di Maroni in Lombardia, e spero che a livello nazionale ci ...

Ema - anche il Comune di Milano presenta ricorso contro Olanda : Per contestare l'assegnazione della sede di Ema, l'Agenzia europea del farmaco, ad Amsterdam anche il Comune di Milano, a quanto si apprende, presenterà un ricorso parallelo e collegato a quello del ...

Milano : Consiglio Comune approva nuovo regolamento imposta soggiorno : Milano, 29 gen. (AdnKronos) - Con 30 voti favorevoli, tre contrari e un astenuto il Consiglio comunale di Milano ha approvato il nuovo regolamento dell'imposta di soggiorno della città. L'aggiornamento, si spiega dal Comune, è stato reso necessario dopo l'entrata in vigore della legge 50 del 2017, c

Milano : controlli a Rogoredo - un arresto e 13 fogli di via dal Comune : Milano, 26 gen. (AdnKronos) - La polizia di Milano ha svolto un servizio di prevenzione e controllo del quartiere Rogoredo, in particolare dell'area verde nota come il 'bosco'. In manette è finito un 30enne di origine marocchina, trovato con 46 grammi di eroina, tre di cocaina e oltre 2000 euro in c