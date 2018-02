Come chiamare o videochiamare con Whatsapp

chimerarevo

: #PapaFrancesco: è una bestemmia chiamare Dio come garante dei propri crimini - Vatican News - vaticannews_it : #PapaFrancesco: è una bestemmia chiamare Dio come garante dei propri crimini - Vatican News -

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Oltre a permettere lo scambio di messaggi,permette anche di effettuare chiamate telefoniche o videochiamatea costo zero. Naturalmente per usufruire di queste funzionalità dovrete disporre di una connessione Internet: quindi dovete sfruttare o la vostra linea dati oppure una rete WiFi. Inoltre, potete videoe telefonare solo gli utenti che hanno: se qualche contatto della vostra rubrica non ha, non potrete telefonarlo con questo metodo. In questo articolo vi mostreremosia semplice fare videochiamate con, e chiamate, e cosa vi occorre per farlo. Importante: assicuratevi di avere una connessione Internet potente e stabile quando provate ad effettuare o ricevere videochiamate. Questo perché una connessione scarsa influirà sulla qualità della telefonata compromettendone audio e video. Tutto dipenderà dal segnale di rete o dalla ...