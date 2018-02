Classifiche software italiane | Monster Hunter World in vetta tra i titoli console

Classifiche software italiane : FIFA 18 domina le vendite console : FIFA 18 continua a spopolare in Italia, a giudicare dalle ultime Classifiche software italiane relative alla week 3 del 2018 (dal 15 al 21 gennaio 2018). Il titolo calcistico di EA, protagonista anche nella scena eSports, sembra non avere rivali su console.Nella Top 10 dei giochi più venduti su PC, invece, vediamo in testa ancora una volta The Sims 4.Vediamo le Classifiche console e PC nel dettaglio.Read more…

Classifiche software italiane : FIFA 18 in vetta tra i titoli console : Che il calcio sia lo sport più popolare da noi in Italia non ci sono dubbi e a provarlo sono anche i nuovi dati di vendita relativi alla classifica software italiana della week 1 del 2018 (dall'1 al 7 gennaio 2018), che vede FIFA 18 in vetta tra i titoli più venduti su console. Recentemente vi abbiamo segnalato un importante traguardo per il gioco di EA, con 10 milioni copie vendute in tutto il mondo, e a quanto pare il gioco gode di un ottimo ...

Classifiche software italiane : Call of Duty WWII in testa tra i titoli console più venduti : Call of Duty WWII continua a godere di un grande successo da noi in Italia, il titolo di Sledgehammer Games sembra proprio abbia centrato il suo obiettivo e il gioco risulta molto popolare e apprezzato anche fuori dai nostri confini. Lo sparatutto, che ha riportato i giocatori alle ambientazione della Seconda Guerra Mondiale, guida la classifica console italiana relativa alla week 49 del 2017 (dal 4 al 10 dicembre 2017).Nella top 10 dei giochi ...

Classifiche software italiane : Call of Duty WWII in vetta nelle vendite console : Call of Duty WWII continua ad ottenere ottimi risultati, lo sparatutto di Sledgehammer Games che ha riportato i giocatori alle ambientazioni storiche della Seconda Guerra Mondiale risulta il più venduto su console nella classifica italiana relativa alla week 48 del 2017 (dal 27 novembre al 3 dicembre 2017).La top 10 dei titoli per PC, invece, vede in testa The Sims 4, seguito da Call of Duty WWII e l'edizione Game of the Year di ...

Classifiche software italiane : Gran Turismo Sport in vetta tra i titoli console : Gran Turismo Sport conquista la prima posizione nella classifica software italiana relativa alla week 47 del 2017 (dal 20 al 26 novembre 2017). L'esclusiva PlayStation 4 è in vetta, seguita subito dopo da Call of Duty WWII e FIFA 18.Lo sparatutto di Sledgehammer è invece in cima nella Top 10 dei giochi per PC e condivide il podio con Destiny 2 e Overwatch Game of the Year Edition.Vediamo le Classifiche console e PC nel dettaglio:Read more…