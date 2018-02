Cinese Jd com sfida Amazon in Ue

Anche in Italia c’è una muraglia Cinese : dove si trova e come è nata : La Grande muraglia è una lunghissima serie di mura situate in Cina. Costruita a partire dal 215 a.C. circa per volere dell’imperatore Qin Shi Huang – lo stesso a cui si deve un’altra imponente opera, il cosiddetto Esercito di terracotta di Xi’an – la sua lunghezza, secondo stime nuove del 2009 mediante nuovi strumenti tecnologici (raggi infrarossi, GPS) è di 8.851,8 chilometri. Praticamente circa 2.500 Km in più di quelli ...

Denaro sporco dalla comunità Cinese - riciclaggio : 20 arresti fra Roma - Milano e Londra : Una maxi operazione antiriciclaggio ha smascherato due organizzazioni criminali e portato in manette 20 persone tra Roma, Milano, e Londra. L’indagine dei carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, coordinate dalla Dda della procura di Roma, ha portato alla luce due organizzazioni criminali: la prima faceva capo a due imprendito...

Il NI ha comparato il carro armato T-90 all'americano Abrams e al Tip 99 Cinese - : Secondo l'esperto, più veloce dei tre veicoli blindati è il nuovo cinese Tip 99. Sulla strada il carro è in grado di accelerare fino a 80 chilometri all'ora, mentre il T-90 nella versione da ...

Una Cinese a Torino ha comprato casa in bitcoin : Il 23 gennaio a Torino una giovane cinese ha acquistato un appartamento pagando in bitcoin , primo caso in assoluto in Italia di un passaggio di proprietà tramite criptovaluta . L'atto di ...

Duplice omicidio a Cremona - Cinese uccide compagna e bimbo di 3 anni : Una lite degenerata in tragedia. Sembra che questo sia all'origine di un Duplice omicidio avvenuto in un appartamento di Cremona, dove un cinese di 50 anni ha ucciso a Cremona, nella casa in cui ...

Femminicidio a Cremona : Cinese uccide la compagna - grave un bimbo di 3 anni : Un altro Femminicidio è accaduto a Cremona, dove una donna di origini cinesi è stata uccisa dal compagno con una mannaia, al culmine di una violenta lite. L'omicidio è avvenuto nella casa della coppia,...

Come funzionava il clan della mafia Cinese sgominato a Prato : Una 'piramide' con un meccanismo circolare, che consentiva a ogni partecipante, a rotazione, di trovarsi all'apice e quindi beneficiare di una certa somma di denaro, o all'ultimo posto, in veste di ...

A scuola con i capelli ghiacciati a -9 - bimbo Cinese commuove il mondo : Manfu Wang, un bambino di 10 anni, scolaro di una zona rurale dello Yunnan, in Cina, si è presentato in classe con i capelli e le sopracciglia ghiacciate dopo aver percorso quattro chilomentri a piedi ...

La storia di 'Fiocco di neve' - il bambino Cinese che ha commosso il mondo : Spettacolo La Cina contro Gigi Hadid, fuori dal fashion show di Victoria's Secret a Shanghai Scienza Stazione spaziale cinese fuori controllo: precipiterà sulla Terra nei prossimi mesi Esteri La Cina ...

Masterchef - anticipazioni : gli aspiranti chef incontrano la comunità Cinese a Milano : Gli aspiranti chef della settima edizione di Masterchef Italia - prodotto da Endemol Shine Italy - hanno vissuto da vicino le prime eliminazioni dalla Masterclass. E, nella puntata in onda domani, ...