Cinema in lutto | Magda | Irina Sanpiter si è spenta a 60 anni Video

Cinema in lutto : Magda - Irina Sanpiter si è spenta a 60 anni : L'attrice Irina Sanpiter, 60 anni, di origine russa, è morta ieri a Roma, sua città adottiva. La malattia la perseguitava da 27 anni, gli ultimi mesi li ha vissuti al Policlinico Umberto I della capitale. Divenne famosa per il personaggio di Magda di "Bianco Rosso e Verdone". Il personaggio "Magda" In "Bianco Rosso e Verdone" il personaggio "Magda", con i suoi occhi tristi ed espressivi, si rassegnava e si arrendeva ai modi di fare del marito ...

“È morta. Si è spenta dopo una lunga malattia”. Lutto nel Cinema italiano. Attrice bellissima è passata alla storia per il ruolo che le ha regalato il successo. “Nessuno sapeva che stava male… è terribile”. Il ricordo di chi l’amava : Il cinema italiano non la dimenticherà mai. Con il suo ruolo più famoso ha raggiunto una popolarità incredibile e il suo “Non ce la faccio più” è diventato una pietra miliare della filmografia italica, un lamento che è passato alla storia. È morta Irina Sanpiter, Attrice russa ricordata per il ruolo di Magda, la moglie di Furio in Bianco, rosso e Verdone del 1981. È proprio il regista il primo a rendere omaggio a Irina su ...

Lutto nel Cinema : ?addio a Irina Sanpiter - la Magda di Verdone : Addio a Irina Sanpiter. L'attrice teatrale di origine russa che ha vestito i panni della moglie di Carlo Verdone nella pellicola cult Bianco, rosso e Verdone è morta all'età di 60 anni.La carrieraIrina ha perso la sua battaglia contro la leucemia, malattia scoperta quando ancora aveva 27 anni, esattamente 3 anni dopo aver girato il film con Carlo Verdone. Nata nella capitale russa nel 1957 ha iniziato la sua carriera nel teatro. Poi il ...

Lutto nel Cinema hard - trovata morta l'attrice Olivia Voltaire : Lutto nel mondo del cinema a luci rosse. La pornostar Olivia Lua, nota come Olivia Voltaire, si sarebbe tolta la vita a West Hollywood. Aveva 23 anni. In base alle prime informazioni...

"Ciao nonna". Lutto nel Cinema italiano : nessuno potrà mai prendere il suo posto : Lutto nel mondo del cinema e della televisione. È morta a 100 anni e 6 mesi Anna Campori, attrice di cinema e di teatro ricordata soprattutto per il ruolo della nonna ne Il corsaro nero e per quello di ...

'Sei stato un grande - grazie di tutto'. Lutto nel mondo del Cinema italiano : Lutto nel mondo del cinema: a soli 20 anni ha perso la vita in circostanze tragiche e misteriose. Una vita incredibile fatta di successi, ma anche di solitudine. L'ultimo messaggio su Twitter che ...

Da August Ames alla Nova : nuovo misterioso lutto nel Cinema a luci rosse : Un incubo a luci rosse tra suicidi e morti avvolte nel mistero. Un nuovo lutto ha colpito il mondo del cinema per adulti americano. Olivia Nova aveva già esalato l'ultimo respiro quando è stata ritrovata in un appartamento di Las Vegas. La ventenne del Minnesota era considerata l'astro nascente del mondo dell'eros a stelle strisce. Al momento le cause del decesso della star sono misteriose. La giovane aveva iniziato a lavorare come modella in ...

Cinema in lutto - è morto Thomas Hunter : fu protagonista degli Spaghetti western : È morto un grande protagonista degli Spaghetti western : a 85 anni è scomparso Thomas Hunter, protagonista di Un fiume di dollari di Carlo Lizzani e altri film cult del genere come Tre pistole contro ...

Lutto nel mondo del Cinema : 'Fino all'ultimo ha parlato di lavoro e film'. A dare il triste annuncio è stata proprio sua figlia. Il 2017 - sul finire - ... : Brutta notizia sul finire di questo 2017 che ha continuato a portarci via grandi nomi del mondo dello spettacolo, della musica e del cinema, appunto. Ed è infatti il mondo del cinema italiano, e non solo, a piangere la morte di Manolo Bolognini. Il famoso produttore cinematografico è stato stroncato da un infarto oggi, sabato 23 dicembre, all'età di 92 anni, nella ...