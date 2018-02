Chirurgia estetica | in aumento i ritocchi per uomini e donne Ed è boom per interventi di

Chirurgia estetica - boom di interventi di ringiovanimento della vagina : Nell'infinita smania di un look giovanile e da copertina, è boom della Chirurgia cosmetica: nel 2017 sono stati spesi 8,6 miliardi di euro (10,7 miliardi di dollari) soltanto per il materiale e le sostanze chimiche utilizzate nelle varie tecniche, praticamente quanto esporta annualmente il Costa Ric

Geordie Shore : tutti interventi di Chirurgia estetica a cui si sono sottoposte da Charlotte Crosby - Vicky Pattison &co : La trasformazione delle ragazze di Geordie Shore è sotto gli occhi di tutti: da un lato, ci sono Marnie e Chloe che mirano ad assomigliare sempre di più alle Kardashian-Jenner; dall’altro c’è Vicky Pattison che non ha intenzione di mettersi a dieta in vista del matrimonio (anche perché è già bellissima così). Poi c’è Charlotte che ha lasciato tutti a bocca aperta con una foto in cui non riusciva a contenere il seno ...

ALLEGRA COLE/ La mamma con la 10esima di seno : 75mila dollari in Chirurgia estetica (Domenica Live) : ALLEGRA COLE, dall'America la donna e mamma dal seno extra large: da insegnante di pianoforte a modella sexy, ha speso 75 mila dollari per realizzare il suo sogno.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 14:20:00 GMT)

Belen Rodriguez/ Video - ecco il segreto del suo lato-b dopo le critiche sulla Chirurgia estetica : Belen Rodriguez sta esagerando con l'uso della chirurgia plastica? ecco l'ultima voce diffusa da Novella 2000 secondo la quale gli amici l'avrebbero messa in guardia...(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 21:29:00 GMT)

Antonio Zequila/ Chirurgia estetica - da Barbara d'Urso l'intervento per ringiovanire (Pomeriggio 5) : Antonio Zequila e la Chirurgia estetica a Pomeriggio 5: da Barbara d'Urso l'intervento dell'attore per ringiovanire. Er Mutanda si è infatti sottoposto ad un particolare trattamento(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 17:08:00 GMT)

Belen esagera con la Chirurgia estetica : La showgirl argentina Belen fra alti e bassi col fidanzato pilota di Motgp Andrea Iannone, starebbe esagerando con le sedute dal chirurgo plastico, che recentemente avrebbe cambiato. Ad intervenire gli stessi amici intimi di Belen: “Alcuni amici a lei vicini le starebbero consigliando di smettere. Belen Rodriguez starebbe infatti ricorrendo a diversi ritocchi di chirurgia estetica. Avrebbe lasciato il suo chirurgo storico per un medico veneto ...

Belen e la Chirurgia estetica - la Rodriguez sta esagerando? Gli amici preoccupati : il gossip : Belen rifatta: la Rodriguez sta esagerando con i ritocchini di chirurgia estetica? Il gossip sulla showgirl I gossip su Belen Rodriguez non finiscono mai. L’ultimo? A quanto pare la showgirl starebbe esagerando con la chirurgia estetica. Come riporta Novella 2000, l’ex moglie di Stefano De Martino avrebbe cambiato chirurgo e si starebbe sottoponendo a nuovi […] L'articolo Belen e la chirurgia estetica, la Rodriguez sta ...

Anno nuovo - (micro) ritocchino nuovo : i trend 2018 per Chirurgia e medicina estetica : Il 2018 si preannuncia l’Anno giusto per chi vuole concedersi un ritocchino. Nuove metodologie, tecnologie all’avanguardia e novità “soft” sarAnno le protagoniste dei prossimi dodici mesi, con una caratteristica in comune: la mini-invasività. “I pazienti vogliono migliorare il proprio aspetto, senza lunghe degenze post-operatorie, ottenendo risultati naturali. Oggi, anche per via dei social, l’immagine è sovraesposta e cresce il desiderio di ...

Raffaello Tonon/ Ecco quanto ha speso per la Chirurgia estetica prima del Grande Fratello Vip - parla il medico : Raffaello Tonon, Ecco quanto ha speso per la chirurgia estetica prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, parla il medico che ha fatto gli interventi per renderlo in forma.(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 09:43:00 GMT)

Cecilia Rodriguez / Le accuse di essere ricorsa alla Chirurgia estetica (Maurizio Costanzo Show) : Cecilia Rodriguez dopo il Grande Fratello Vip 2 sarà ospite del palcoscenico de Il Maurizio Costanzo Show, la modella finirà ancora sotto accusa? Ecco le ultime news(Pubblicato il Thu, 30 Nov 2017 22:12:00 GMT)

"Non capisco le donne che ricorrono alla Chirurgia estetica. Weinstein? Atroce" : Al cinema si appresta a riapparire grazie al film Assassinio sull'Orient Express, rispondendo così a chi l'aveva data per finita. Michelle Pfeiffer, 59 anni e una bellezza che non tramonta mai, si è raccontata al Corriere della Sera, criticando le sue colleghe che non accettano la propria età."Penso che le donne dovrebbero smetterla di scendere a compromessi. E, tanto meno, ricorrere a diversi artifici per fermare il tempo. ...