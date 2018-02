L’uomo più alto e la donna più bassa del mondo : eccoli insieme (e le loro misure). Chi sono e come vivono le due persone da record : Davide contro Golia. Senza pietre, senza fionda e senza sangue. Piuttosto davanti aglio occhi di una fotocamera. Lei Jyoti Amge, 25 anni, e lui Sultan Kosen, 36 anni. Lei alta poco più di 62 cm, lui Sultan ha un’ altezza impressionante di 2.51m. A metterli insieme l’ente del turismo egiziano che ha voluto immortalare, in terra d’Egitto due persone così diverse tra loro. Il colpo d’occhio è incredibile. Sultan Kösen è nato e cresciuto in ...

Macerata - Chi sono le sei vittime del raid razzista : Macerata - sono tutti ragazzi, il più giovane ha vent'anni appena e il più grande 32, i sei feriti nel raid nazista di Luca Traini che sabato mattina ha scatenato il panico a Macerata. Il più giovane ...

Chi sono e cosa fanno le 8 startup 'modello' italiane : Il report Scaleup Italy di Mind the Bridge e startup Europe Partnership, presentato in occasione dello startup Day di Agi, racconta alcune delle storie di successo delle scaleup italiane. Esempi di ...

Allarme per i prodotti Chimici degli imballaggi alimentari in plastica : sono stati trovati nel sistema digerente dell’86% degli adolescenti : Un prodotto chimico che è stato collegato al tumore al seno, a malattie cardiache e ad una riduzione del numero degli spermatozoi è stato trovato nel sistema digerente dell’86% degli adolescenti che hanno preso parte ad uno studio condotto dagli scienziati dell’University of Exeter, nel Regno Unito. I ricercatori hanno notato che il prodotto chimico, il bisfenolo A (BPA), è ampiamente usato nel rivestimento bianco all’interno dei cibi in ...

Chi sono gli 'impresentabili (secondo Di Maio) : Mentre la politica si ingolfa nella discussione sul movente che ha spinto Luca Traini a sparare 30 colpi contro 6 immigrati africani o sulle ragioni dell'uomo che ha pubblicato un post con il fotomontaggio di Laura Boldrini decapitata, nessuno parla più di programmi e tutti sembrano impiegati nella ricerca di un tema da rilanciare per incendiare ancora di più una campagna elettorale già tesa allo spasimo. I protagonisti ...

Sparatorie a Macerata : Chi sono le sei vittime del raid razzista - : sono tutti migranti che arrivano dall'Africa sub-sahariana e che hanno tra i 20 e i 30 anni d'età. Fra i bersagli della caccia all'uomo di Luca Traini , anche una ragazza. Nessuno è in pericolo di ...

Molestie sessuali - 100 giornaliste italiane : "non abbiamo più paura". Ecco Chi sono : Molestie sessuali, oltre cento giornaliste italiane delle testate televisive, web e carta stampata hanno firmato una lettera per sostenere l'appello-manifesto lanciato nei giorni scorsi con...

Silvia e Salvatore sono tornati insieme dopo C’è posta per te : l’indizio parla Chiaro : C’è posta per te, Silvia ha perdonato Salvatore? La prova su Facebook A quanto pare è tornato il sereno tra Silvia e Salvatore, i fidanzati protagonisti dell’ultima puntata di C’è posta per te. dopo che la ragazza ha chiuso la busta, i due si sono riconciliati. O così pare da un indizio apparso sul profilo […] L'articolo Silvia e Salvatore sono tornati insieme dopo C’è posta per te: l’indizio parla chiaro ...

Ciclismo - Chris Froome risChia la sospensione? Lappartient : “Lo escludo - non ci sono precedenti. Se si va in appello non si Chiude prima del Giro d’Italia” : Il caso Chris Froome è ben lontano da una risoluzione. Il 32enne britannico, risultato non negativo al salbutamolo durante l’ultima Vuelta di Spagna, potrebbe addirittura esordire il prossimo 14 febbraio alla Ruta del Sol: il kenyano bianco non è infatti stato sospeso e la sostanza contenuta comunemente nel Ventolin non prevede che un atleta venga fermato, almeno fino alla sentenza. Il processo, però, è ben lontano dallo svolgersi e ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quali sono gli atleti più vecChi? Tanti over40 - alcuni ancora da medaglia : Manca oramai pochissimo all’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018, ed alcuni record sono stati già battuti: ad esempio, sappiamo sin da ora che il giapponese Noriaki Kasai diventerà il primo atleta nella storia a prendere parte ad otto edizioni della rassegna a cinque cerchi della neve e del ghiaccio. Se il nipponico spera di conquistare la sua quarta medaglia olimpica all’età di quarantacinque anni, il primato ...

World Cancer Day - Gabriella dopo il tumore al seno : «Non Chiamatemi guerriera - oggi sono una madre» : «Non sono una guerriera ma una donna molto fortunata: dopo il cancro sono diventata madre». Gabriella Doneda ha 43 anni e la prima cosa che mi dice quando ci sentiamo al telefono è che non vuole essere definita come una donna che ha vinto la battaglia contro il cancro. «Il tumore è una malattia molto complessa e faticosa – racconta – mi ha portato via una sorella giovane ma non perché lei non abbia lottato abbastanza». Era il 2012 ...

“Le differenze si vedono…”. Ricordate com’era prima Alessia Marcuzzi? Oggi è la regina dell’Isola dei Famosi ma sono 27 anni che lavora in tv. La solarità e la parlantina sono sempre la sua forza - il fisico e lo stile - invece - sono cambiati. Tra ritocChini ‘accertati’ e presunti : Alessia Marcuzzi è la regina dell’Isola dei Famosi. Da ben 4 anni è al timone di uno dei reality di punta di Canale 5, senza contare che fino al 2015 era di casa anche al Grande Fratello. Ma questi sono i tempi recenti. Non si direbbe, ma sono circa 27 anni che la Marcuzzi passa da uno studio televisivo italiano all’altro, arrivando così, a 45 anni, ad avere una carriera di tutto rispetto, in continua ascesa e fatta di tanti ...

Scandalo l'Isola dei famosi 2018 : due concorrenti espulsi - ecco Chi sono Video : Assume dei contorni sempre più eclatanti lo Scandalo droga [Video] all'#isola dei famosi 2018. Lo scorso lunedì sera in diretta tv su Canale 5 venne lanciata la bomba clamorosa da parte di Eva Henger, la quale rivelò che Francesco Monte in Honduras aveva fumato della marjuana. Un'accusa a dir poco shock che ha aizzato un vero e proprio polverone in queste ore in casa Mediaset, dove è partita una vera e propria indagine che ha come obiettivo ...

Calcio - il commissario Fabbricini Chiarisce : “Mancini prossimo ct? Sono esercitazioni giornalistiche” : “Roberto Mancini prossimo ct azzurro? “Sono esercitazioni giornalistiche, non si è ancora parlato di questo in Via Allegri“. Con queste parole il neo commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini ha spento sul nascere tutte le chiacchiere concernenti la nomina del nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di Calcio, intervenendo su Radio Sportiva. “Abbiamo due impegni a marzo con la Nazionale (le ...