Chi è l' autore del fotomontaggio sulla Boldrini decapitata

Chi è Luca Traini il 'giustiziere' razzista e cosa custodiva nella sua camera Video : Stamattina vado a #Macerata e faccio una #strage. Il giustiziere di Tolentino, mosso dalla fissazione della caccia al nero, aveva reliquie nazifasciste in casa. Ha pianificato la strage contro gli immigrati e l'ha annunciata al bar di un autogrill tra un caffé e una brioche in una tranquilla mattina in un angolo della provincia marchigiana. Accusato di strage con l'aggravante del #razzismo, non conosceva Pamela Mastropietro, la povera 18enne ...

Una Vita - trame spagnole : Simon è il figlio di una donna di Acacias 38 - ecco Chi Video : Da alcuni giorni nella soap opera iberica Una Vita [Video] ha fatto il suo ingresso un nuovo personaggio maschile: Simon, un maggiordomo in cerca di lavoro. L'ex Colonello che è andato a vivere nel vecchio appartamento di Rosina, dopo una serie di prove, assumera' al suo servizio il Gayarre. Ma le anticipazioni che arrivano direttamente dalla Spagna ci rivelano che il ragazzo si è presentato in quel quartiere per uno scopo ben preciso. Quale? Il ...

Macerata : sparatoria in centri - Chi è l'uomo fermato Video : Momenti di puro terrore stamattina a #Macerata. Un uomo, a bordo di un'auto, ha esploso diversi colpi di pistola contro diversi immigrati, ferendone 6. Alla fine, si è arreso, ha tolto il giubbino, si è messo sulle spalle una bandiera tricolore, ha fatto il saluto romano e si è fatto arrestare, senza opporre resistenza. Verso le 11 di stamattina, Luca Traini, 28 anni, vicino agli ambienti di estrema destra, ha seminato il panico per le vie del ...

Macerata - Chi è il vendicatore di Pamela che ha sparato a 6 immigrati Video : Sei feriti, pare tutti di origine straniera, e danni alla sede locale del Partito Democratico. Questo il risultato del raid compiuto questa mattina intorno alle ore 11 a ##Macerata da Luca Traini, incensurato, residente in provincia ma originario di Tolentino, nelle #Marche. A bordo della propria auto, una vecchia #Alfa Romeo 147, ha percorso i quartieri dello spaccio della citta' sparando - si presume con una pistola - parecchi colpi, prendendo ...

C'è Posta per Te 3/02 : Silvia rifiuta l'ex - il pubblico fa una riChiesta a Maria Video : Sabato 3 febbraio è andata in onda una nuova puntata di C'è Posta per Te [Video], condotto come sempre da #Maria De Filippi. Ricordiamo ai nostri lettori che il popolare people show non verra' trasmesso la prossima settimana per evitare di scontrarsi con la finale del Festival di Sanremo 2018. Tra le tante storie del quarto appuntamento, una in particolare ha attirato l'attenzione dei telespettatori, ovvero quella di Silvia e del suo ex ...

Nina Moric : 'Belen Rodriguez è un trans' : ecco cosa risChia l'ex di Corona Video : La scorsa estate #Nina Moric, conosciuta da tutti per essere stata la moglie di Fabrizio Corona, ha rilasciato un'intervista radiofonica al programma La Zanzara in onda su Radio 24. In quell'occasione la modella croata ha definito Belen Rodriguez [Video] una viado, ovvero un transessuale. Durante il suo intervento, la donna aveva affermato anche che l'argentina non è una bella persona come vuol far credere a tutti, perché quando suo figlio ...

Dopo Francesco Monte anche un altro concorrente scoppia in lacrime : ecco Chi è Video : Durante la prima puntata dell'isola dei famosi, precisamente verso il momento delle nomination, la conduttrice del #Reality #Alessia Marcuzzi presenta un nuovo naufrago: Franco Terlizzi. Questo volto appare ignoto ai naufraghi che non ne conoscevano l'esistenza né sapevano che qualcun altro si fosse aggiunto tra i partecipanti. Il pubblico italiano invece lo aveva conosciuto nei giorni e nelle settimane precedenti all'inizio del reality via ...

Serie B : domani si Chiude - è sempre mercato 'boom' : gli affari della giornata Video : Come in una folle corsa contro il tempo, i club della Serie B hanno vivacizzato la giornata di oggi 30 gennaio, all'Hotel Melia, alla vigilia della chiusura del #Calciomercato. Perugia, contratto di quattro anni a Bianchimano Chi ha pensato ad investire per il futuro è il Perugia [Video] che, dopo una laboriosa trattativa, ha ufficializzato l'accordo con la Reggina, club di Serie C, per l’acquisto, a titolo definitivo, dell'attaccante Andrea ...

Una Vita - 5-9 febbraio : Cayetana scopre Chi è Teresa? Video : Ben trovati con le anticipazioni della soap opera [Video] di Canale 5 #Una Vita, la serie che racconta le avventure degli abitanti di Acacias 38 e che va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, raccogliendo una media di circa 2 milioni e 800 mila telespettatori che uno share che sfonda il muro del 18%. Oggi vogliamo darvi delle news in merito a quello che vedremo nel corso delle puntate dal 5 al 9 febbraio e che si preannuncia veramente ricco ...

Anche Carlo Cracco ha detto sì : ecco Chi è la fortunata : Anche lo Chef più famoso d'Italia, #Carlo Cracco, ha finalmente detto il fatidico sì e l'ha fatto con Rosa Fanti, sua compagna da ben dieci anni, madre dei suoi due figli Pietro e Cesare. Ora Rosa è davvero la donna più invidiata d'Italia. Chi è Rosa Fanti Organizzatrice perfetta del team di suo marito, lei proprio di cucina non ne vuole sentir parlare e meno male che a sopperire questa mancanza c'è lui, l'invidiabile Carlo Cracco che è ...

Pensione di vecChiaia e anticipata - a Chi spettano? Intanto è attesa sui decreti Video : Nessuna riforma del sistema previdenziale è stata adottata in Legge di Bilancio. La manovra appena entrata in vigore ha presentato solo alcune piccole novita' riguardanti misure gia' in vigore. Ogni singolo punto della manovra, comprese le misure previdenziali, attendono la loro attivazione ufficiale tramite decreti attuativi. Siamo di fronte a quegli atti che, per esempio, lo scorso anno portarono alla partenza ritardata di quota 41 ed Ape ...

Isola - Chiara Nasti vs Alessia Mancini : 'è uno scorfano' - le parole al veleno Video : Lo scorso lunedì, 22 gennaio, è stata trasmessa la prima diretta ufficiale de L'#Isola dei Famosi 2018, che ha visto il bel naufrago Francesco Monte aggiudicarsi il tanto ambito titolo di 'Mejor' naufrago della prima settimana del gioco honduregno. Chiara versus Alessia: la fashion-blogger minaccia di abbandonare il gioco made in Honduras; le battute al vetriolo A pochi giorni dalla messa in onda della prima puntata ufficiale della tredicesima ...

Inter - Brozovic è la Chiave per il 'colpaccio'; importante rinnovo in difesa Video : L'#Inter e Javier Pastore, sembrava una storia chiusa, soprattutto dopo che la societa' nerazzurra è riuscita a chiudere per Rafinha [Video]. Invece negli ultimi giorni la pista si è ravvivata, tanto che il club avrebbe raggiunto anche un accordo di massima con il trequartista argentino per un ingaggio pari a 4 milioni e mezzo di euro a stagione. E se il calciomercato italiano delle pulci ha avuto qualche sussulto, lo si deve certamente alla ...

Sorpresa Giachetti - 'Rinuncio al paracadute' : il seggio alla Camera è a risChio Video : Annuncio a Sorpresa nella mattina di questo venerdì 26 gennaio, nel bel mezzo della decisione dei vari partiti per la composizione delle liste [Video] verso le #Elezioni politiche, da parte dell'esponente del PD Roberto Giachetti. Vediamo meglio che cosa è successo. L'annuncio a Sorpresa del PD Roberto Giachetti: 'Corro solo nell'uninominale' L'ex candidato a sindaco di Roma, sconfitto al ballottaggio dalla pentastellata Virginia Raggi nel ...