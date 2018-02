Chester 5000 | il webcomic che racconta le gioie del sesso robotico

wired

: RT @wireditalia: Un webcomic che spopola già da un po' - riventheripper : RT @wireditalia: Un webcomic che spopola già da un po' -

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Jess Fink è una ragazza di New York con qualcosa da dire, un’illustratrice, una fumettista, che dal 2000 ha iniziato una carriera come autrice disul tema sessualità. Secondo la sua bio ufficiale, ha fatto l’amore con diversi arcobaleni prima di acquisire i superpoteri che l’hanno portata a creareXYV, e chi siamo noi per metterlo in dubbio? Alcune sue opere di illustrazione sono esposte al Museum of Sex di New York e crediamo proprio che questo abbia a che fare con le sue speciali capacità. Jess, però, è conosciuta in rete soprattutto perXYV, una seriea sfondo erotico e una riflessione sull’utilizzo dei giocattoli erotici a letto. L’autrice, non a caso, ha anche collaborato con la famosa pagina Oh Joy, Sex Toy, che promuove questo genere di intrattenimento erotico. Jess combatte con carta e penna (anzi, con tavoletta ...