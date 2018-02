Centrodestra | Berlusconi | avrà il 45% | Forza Italia punta al 25%

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Roma, 5 feb. , askanews, - "Nel 2013 avevo lasciato la politica ed ero in Africa a costruire un ospedale per bambini quando i miei vennero a riprendermi perchéera caduta all'11,7%. Io mi feci convincere, tornai ine feci 23 giorni ...

Altre notizie : Centrodestra ...

: 12.22 "Se l'Italia cadesse nelle mani dei ribellisti,dei pauperisti,dei giustizialisti, il Paese pagherebbe un grande prezzo, pure in termini di isolamento internazionale,ma sarebbe un serio problema per tutta l'Europa". Così il leader di Forza Italia,, in un'intervista a "Libero", assicurando: sarà il centrodestra ad impedire che si precipiti in un "baratro pericoloso". Poi rilancia sulla flat tax ma anche su "l'alleggerimento ...

: C’era anche l’Europa tra quelli che fecero alzare il vento che lo portò via nel 2011. Oltre sei anni dopo è sempre l’Europa pronta a riaccogliere a braccia aperte Silvio. E lui non porta affatto rancore. Anzi: ildi“europeista“, dice in un’intervista a Radio Radio. In una frase di poche parole spazzati via, una volta di più, gli annunci di Salvini: la battaglia anti-euro, ...