Catania | Festa di Sant’Agata | salita dei Cappuccini e il fiume umano dei devoti

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Come unin piena che risale il normale declivio di Via, itirano con energia il fercolo di, avanzando con fatica verso la stretta via nel cuore civico del capoluogo etneo. Uno spettacolo suggestivo e commovente che lascia ammutoliti tutti coloro che assistono per la prima volta a questo straordinario evento religioso. 40 ore di processione durante i tre giorni di festeggiamenti in onore di Sant'Agata Non si tratta della solita processione piena di fedeli che faticano con sudore per portare in giro le sacre spoglie del Santo patrono. Quello a cui si assiste, nelladi, va ben oltre: è un vero e proprio sforzo collettivo, carico di suggestione, di magnetismo e di fede oltre ogni limite. Per tutti e tre i giorni a Lei dedicati il fercolo della “Santuzza”, così è chiamata dai catanesi la loro patrona, gira per le vie più ...