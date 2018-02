Cassatelle di Sant’Agata o minni ri Virgini | storia e ricetta

meteoweb.eu

: RT @CataniaToday: #SantAgata2018 #dolci #cassatelle Vi riproponiamo la ricetta di #Savia - alfuip22123819 : RT @CataniaToday: #SantAgata2018 #dolci #cassatelle Vi riproponiamo la ricetta di #Savia -

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Per la festa divi è un dolce tipico catanese davvero delizioso. Parliamo delledi, detteo minnuzzi ri Sant’Ajita o “ri”. Parliamo di squisite cassative dalla forma sferica, che ricordano il seno di una donna, in riferimento alle mammelle strappate adurante il martirio. Per preparare la pasta occorrono: 500 di farina, g 150 zucchero semolato, g 150 margarina, un uovo intero, un albume, g 50 di zuccata a pezzetti, g 50 di cioccolato fondente, g 200 di zucchero a velo, il succo di mezzo limone, ciliegie candite, latte q.b., g 500 di biancomangiare. Per il Biancomangiare: 1/2 l. di latte, g 80 di amido per dolci, un limone, g 100 di zucchero semolato. Procedimento per la pasta: impastate la farina con lo zucchero semolato, la margarina, l’uovo intero e il latte, in quantitativo tale da ottenere un impasto omogeneo e consistente. ...