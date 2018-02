Casapound sul monte Giano | Ripristinata la scritta Dux

ilgiornale

: CasaPound sta 'riparando' la scritta Dux sul fianco del monte Giano: era bruciata ad agosto - repubblica : CasaPound sta 'riparando' la scritta Dux sul fianco del monte Giano: era bruciata ad agosto -

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Lui è tornato. Non solo nelle sale cinematografiche, ma anche sul fianco deldoveItalia ha provveduto a ripristinare il tributo arboreo realizzato nel 1939 dagli allievi della Scuola delle Guardie Forestale di Cittaducale per omaggiare Benito Mussolini.“Quellaha superato indenne settant’anni di antifascismo militante, non consentiremo che venga cancellata dal gesto imprudente di uno sciocco”. Così, all’indomani dell’incendio boschivo che aveva devastato la“Dvx”, le tartarughe frecciate si erano mobilitate attivando una raccolta fondi dedicata al rimboschimento dellamonumentale e la selezione di una task force di vivaisti da coinvolgere nel progetto.Una squadra di circa duecento volontari, ieri, ha sfidato la neve e le asperità del massiccio per portare a termine la ...