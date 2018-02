Sicurezza in rete per gli adolescenti - arriva la 'Carta di Milano' : Cyberbullismo, pornografia e pedopornografia, adescamento, sextortion, grooming sono le situazioni di pericolo che bambini e adolescenti vivono quotidianamente durante la loro navigazione online o sui ...

Carta di Milano - l’impegno di Facebook - Google e gli altri verso i minori : “Secondo te quali rischi incontra un ragazzo come te su Internet?”. Questa domanda, posta da DoxaKids per Telefono Azzurro a 1200 adolescenti e bambini italiani, ha portato risposte variegate. Quasi uno su due risponde “incontrare malintenzionati”. Il 19% aggiunge “ricevere richieste per l’invio di foto e/o video”. Dividendo per fasce d’età si vedono più differenze. Fra i più piccoli (dagli 8 agli 11 anni) c’è anche il timore di uno su quattro ...

I biglietti della metro di Milano si potranno comprare con la Carta di credito direttamente ai tornelli : Nei prossimi mesi le stazioni della metropolitana di Milano verrano dotate di un sistema che permetterà di acquistare i biglietti senza usare le macchinette o andare in biglietteria. A partire da gennaio verranno installati dei “pos contactless” su tutti i The post I biglietti della metro di Milano si potranno comprare con la carta di credito direttamente ai tornelli appeared first on Il Post.

Metrò Milano - nel 2019 ticket Atm a 2 euro : via al reset per la Carta di credito ai tornelli : Gli aumenti decisi dal Comune. Atm parte con il sistema contactless che verrà installato a partire dalle prossime settimane: per enetrare in funzione si dovrà...

Metrò Milano - nel 2019 ticket Atm a 2 euro : via ai lavori per la Carta di credito ai tornelli : Gli aumenti decisi dal Comune. Atm parte con il sistema contactless che verrà installato a partire dalle prossime settimane: per enetrare in funzione si dovrà...

Milano - Gori gioca la Carta identitaria "Antifascismo e sinistra unita" : Il pericolo del neofascismo di ritorno e l'appello all'unità della sinistra. Se c'è un filo rosso che ha segnato Lombardia Domani, l'evento organizzato dal Pd per costruire il programma elettorale di ...

Federica Carta in concerto a Roma e Milano : biglietti in prevendita e Shade special guest : Federica Carta in concerto a Roma e Milano, rispettivamente venerdì 1 e sabato 2 dicembre. Reduce dalla sedicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi (Federica è arrivata fino alla fase del serale), questa settimana debutterà live per due concerti attesi all’Atlantico di Roma il 1 dicembre 2017 e al Fabrique di Milano il 2 dicembre 2017. special guest della data milanese sarà il rapper torinese Shade che lo scorso 17 novembre ...