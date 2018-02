Carnevale | due ' streghe' gettano ragazza in un calderone d' acqua bollente

Due “streghe” la buttano in un calderone di acqua bollente durante Carnevale : 18enne è grave : Due “streghe” la buttano in un calderone di acqua bollente durante carnevale: 18enne è grave L’incidente è avvenuto nel weekend nella cittadina tedesca di Eppingenn, durante la sfilata dei carri di carnevale. Ora due persone travestite da strega sono ricercate dalla polizia. La giovane è ricoverata in ospedale con ustioni sui piedi e i polpacci.Continua […] L'articolo Due “streghe” la buttano in un calderone di acqua bollente durante ...