Carla Bruni a Fabio Fazio non mi reputo intelligente

people24.myblog

: Sono talmente anziano che mi ricordo quando a Carla Bruni si vedevano gli occhi. - insopportabile : Sono talmente anziano che mi ricordo quando a Carla Bruni si vedevano gli occhi. -

(Di lunedì 5 febbraio 2018)ospite daa “Che tempo che fa” racconta la sua nuova vita da ex premiere dame. La cantante, che partirà a breve con un tour mondiale che avrà inizio dagli Stati Uniti sarà a Milano il 6 aprile dove ha già annunciato che farà qualcosa di veramente speciale. In studio si esibisce in The Winner Takes It All, brano degli Abba reinciso in modo personale. Lanella sua musica non rinuncia alla chitarra acustica e arriva anche un violoncello. Le sue melodie sono sempre molto lente, anche se la voce sembra più decisa rispetto a quella degli esordi. Della sua esperienza come premiere dame e moglie dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy dice di essere stata molto fortunata: « Non miparticolarmente, ma nella vita ho fatto di tutto». Come aveva già dichiarato in un’altra intervista, conferma la grande passione che ancora la lega a ...