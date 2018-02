Calciomercato UFFICIALE | Joao Pereira rinnova con il Trabzonspor fino al 2020

Calciomercato Lucchese - ufficiale : rinforzo Dell'Amico : LUCCA - Volto nuovo in casa Lucchese. E' ufficiale il colpo Nicola Dell'Amico , difensore con un passato nella Carrarese. "La A.S. Lucchese Libertas comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto ...

Calciomercato Benevento - ufficiale : Sagna firma fino a giugno : Benevento - Bacary Sagna è un giocatore del Benevento . L'annuncio è arrivato dal club sannita, che ha comunicato come nella mattinata di oggi sia stato "raggiunto l'accordo tra il Benevento Calcio e ...

Calciomercato Juventus - ufficiale : ceduti Lirola - Mattiello e Orsolini : TORINO - La Juventus dice addio a Pol Lirola e Federico Mattiello . I due calciatori - riporta il sito ufficiale del club bianconero - sono stati ceduti rispettivamente al Sassuolo e all'Atalanta. ...

Calciomercato ROMA/ News : UFFICIALE Jonathan Silva - l'Arsenal pensa ancora a Manolas (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo giallorosso: l'Arsenal pensa a Kostas Manolas stando ai rumors, UFFICIALE l'acquisto di Jonathan Silva.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 20:31:00 GMT)

Calciomercato Juventus - ufficiale Leandro Fernandes : TORINO - Il colpo a sorpresa della Juventus è Leandro Fernandes , giovane trequartista olandese , è nato nel 1999, che arriva a Torino dal Psv Eindhoven. Il calciatore ha svolto le visite mediche al ...

Calciomercato Verona - ufficiale : Pazzini passa al Levante : VALENCIA - "Il Pazzo è nostro" . L'annuncio è del Levante , la nuova squadra di Giampaolo Pazzini. L'attaccante, dunque, lascia il Verona e l'Italia con la formula del prestito. Nonostante il no ...

Calciomercato Benevento - ufficiale : Melara saluta : Benevento - Fabrizio Melara saluta il Benevento dopo la scalata fino alla massima serie. Il centrocampista è passato ufficialmente alla Juve Stabia , club di Serie C. Melara ha un curriculum pesante: ...

Calciomercato Udinese - ufficiale : ceduto Jaadi : UDINE - Nuova avventura per Nabil Jaadi . L'Udinese ha trovato l'accordo con l' Asteras Tripolis per la cessione in prestito del centrocampista. L'affare è stato ufficializzato dal club bianconero: "...

Calciomercato Roma - ufficiale : Nura girato al Perugia : Roma - La Roma ha deciso di mandare Abdullahi Nura a farsi le ossa di Serie B. Il terzino è stato ceduto ufficialmente al Perugia con la formula del prestito biennale. Nura ha segnato un eurogol nell'...

Calciomercato Arsenal : Ufficiale l’arrivo di Aubameyang : Pierre-Emerick Aubameyang è un nuovo calciatore dell’Arsenal. L’attaccante ex Borussia Dortmund, autore di 99 reti in 144 gare in Bundesliga, capitano del Gabon, si trasferisce in Inghilterra ai Gunners dopo una trattativa estenuante. Aubameyang arriva all’Arsenal con l’obiettivo di aiutare la squadra ad arrivare almeno a centrare la qualificazione alla prossima Champions League. L’attaccante Gabonese viene ...

Calciomercato Roma - ufficiale Emerson al Chelsea : i dettagli economici : Calciomercato Roma, ufficiale Emerson al Chelsea: i dettagli economici – “L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Chelsea FC i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Emerson Palmieri dos Santos. Il difensore passerà al club inglese a fronte di un corrispettivo fisso di 20 milioni di euro e, variabile, fino ad un massimo di 9 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte del club inglese e del ...