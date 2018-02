Calciomercato Udinese | Vizeu in viaggio | presto sarà bianconero

Calciomercato Udinese - ufficiale : ceduto Jaadi : UDINE - Nuova avventura per Nabil Jaadi . L'Udinese ha trovato l'accordo con l' Asteras Tripolis per la cessione in prestito del centrocampista. L'affare è stato ufficializzato dal club bianconero: "...

Calciomercato Udinese - ufficiale : rinforzo Zampano : UDINE - Massimo Oddo ha un'arma in più sulle corsie. E' ufficiale infatti il colpo Francesco Zampano da parte dell' Udinese . L'esterno arriva dal Pescara con la formula del prestito con diritto di ...

Calciomercato Udinese - colpo Zampano dal Pescara : domani le visite mediche : Calciomercato Udinese – Reduce dal ko rimediato con la Lazio nel recupero di campionato, l’Udinese è già al lavoro per preparare la prossima sfida con il Genoa. Al termine della sfida con i biancocelesti, il tecnico dei friulani, Massimo Oddo, aveva mandato importanti messaggi alla società: “la rosa è un po’ corta”. Oddo è stato ascoltato, l’Udinese ha messo a segno il colpo Zampano. domani il terzino in ...

Calciomercato Udinese - Ewandro in prestito all'Estoril Praia : UDINE - Il giovane attaccante brasiliano dell' Udinese Ewandro è stato ceduto a titolo temporaneo al Grupo Desportivo Estoril Praia, squadra che milita in Liga NOS, la massima serie portoghese. Il ...

Calciomercato Udinese - il messaggio di Oddo alla società : sarà ascoltato? : Calciomercato Udinese – Al termine della sfida persa dall’Udinese contro la Lazio, il tecnico dei friulani, Massimo Oddo, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ si è detto rammaricato per il risultato: “Risultato bugiardo, troppo ampio per quanto visto. Abbiamo fatto una buona partita. Oggi la Lazio non ha giocato come tutte le altre volte, nei momenti migliori nostri abbiamo preso gol. È andata così. Siamo stati 45’ nel ...

Calciomercato Udinese - contatti con la Fiorentina : piace Eysseric : Calciomercato Udinese – Giornata di vigilia in casa Udinese. Domani i friulani affronteranno la Lazio all’Olimpico alle 18.30 nel recupero di campionato. La squadra di Oddo, dopo una striscia di cinque vittorie consecutive, ha ottenuto due pareggi di fila con Chievo Verona e Spal rimanendo comunque in piena corsa per raggiungere un posto per la prossima Europa League. In chiave mercato invece la famiglia Pozzo ha deciso di trattenere ...

Calciomercato Udinese - scambio col Pescara : i dettagli : Ingelsson si trasferisce alla corte di Zeman Calciomercato Udinese Pescara / scambio di mercato tra Udinese e Pescara . Secondo 'Sky Sport' i bianconeri hanno ceduto il centrocampista classe '98 Ingelsson al club allenato da Zeman prendendosi in cambio dagli abruzzesi il difensore Zampano e il giovane mediano Coulibaly .

Calciomercato - doppio colpo Udinese : i dettagli : Zampano e Coulibaly subito all’Udinese, Ingesson al Pescara. Questo l’affare completato tra Udinese e Pescara, rivelato in serata da Skysport. Un doppio innesto per la rosa di Massimo Oddo dal Calciomercato, che potrebbe senz’altro essere d’aiuto per proseguire nel cullare il sogno Europeo. Dopo una bella striscia di risultati positivi infatti la squadra friulana si è posizionata a ridosso dei posti della classifica che valgono ...

Calciomercato Udinese - contatti con Palmeiras ed Emelec : la situazione : Calciomercato Udinese – L’Udinese è reduce dal pareggio contro la Spal, prestazione deludente per gli uomini di Oddo davanti al pubblico amico. Nel frattempo tiene banco il mercato, in particolar modo le trattative in uscita. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ Rodrigo Aguirre sta valutando diverse offerte, sul calciatore uruguaiano ci sono il Palmeiras e l’Emelec, contatti in corso con l’entourage. ...

Calciomercato Udinese - ufficiale : Bajic torna in Turchia : UDINE - Si separano temporaneamente le strade di Riad Bajic e dell' Udinese . Il bosniaco è stato ceduto in prestito durante il mercato invernale. E' ufficiale il suo ritorno in Turchia fino al ...

Calciomercato Udinese - Bajic ai saluti : raggiunto l’accordo con il Basaksehir : Calciomercato Udinese – L’Udinese continua la preparazione in vista della sfida di campioanto con la Spal. La squadra di Oddo prima della sosta ha interrotto la striscia di vittorie consecutive pareggiando in casa del Chievo, ma la classifica consente ai friulani di sognare un posto in Europa. Intanto arrivano novità su fronte mercato. Tra i giocatori che hanno trovato poco spazio nella prima parte di stagione in casa Udinese figura ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : mosse in attacco di Torino ed Udinese - sorpresa del Genoa e conferme in casa Fiorentina : Il Calciomercato sempre più nel vivo, ecco tutte le trattative del giorno. Il Torino alla ricerca del vice-Belotti, Mazzarri ha fatto una richiesta ben precisa che ha un nome e un cognome: Giampaolo Pazzini. L’attaccante del Verona è un pupillo del tecnico toscano che lo ha avuto ai tempi della Sampdoria. Petrachi sta provando ad accontentare il proprio tecnico ma molto dipenderà da cosa deciderà per il suo futuro Pazzini. Il Genoa, come del ...

Calciomercato Udinese - l’annuncio di Gerolin : importanti aggiornamenti : Calciomercato Udinese – L’Udinese è in grande ripresa in campionato dopo l’arrivo in panchina di Oddo, nel frattempo tiene banco il mercato. Interessanti indicazioni da parte di Gerolin ai taccuini di TuttoUdinese.it: “L’abbiamo detto tante volte: manterremo i nostri giocatori migliori e ci saranno alcuni movimenti in uscita con i giocatori con meno spazio, specialmente i giovani. Faremo questo. Milan-Jankto? Ma no, è da due o ...