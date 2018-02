Calciomercato Roma News | Giroud svela | mi hanno cercato i giallorossi Ultime notizie

Calciomercato Roma / News - rifiutati 20 milioni per El Shaarawy (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra giallorossa: sono stati rifiutati venti milioni di euro per l'esterno d'attacco Stephan El Shaarawy dal Napoli e dal Siviglia.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 04:08:00 GMT)

Calciomercato Roma / News - Layun è stato a un passo dai giallorossi (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: Monchi era vicinissimo dall'acquistare il terzino messicano del Porto Layun per sostituire Emerson Palmieri volato a Londra.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 03:45:00 GMT)

Calciomercato Roma / News - Vidal arriva solo se non parte Dzeko (Ultime notizie) : Calciomercato Roma News , ultime legate al club giallorosso allenato da Eusebio Di Francesco: Aleix Vidal arriverà dal Barcellona solo se non partirà Edin Dzeko verso il Chelsea di Conte.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 03:48:00 GMT)

Calciomercato Roma / News - ag.Klostermann : Monchi non ce l'ha chiesto (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra giallorossa: nella lista dei terzini accostati ai capitolini c'è anche Lukas Klostermann del Red Bull Lipsia, ma l'agente smentisce.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 03:59:00 GMT)

Calciomercato Roma / News - Monchi tenta il colpo Ferreira Carrasco (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club giallorosso: il direttore spagnolo Monchi tenta il colpo Ferreira Carrasco, si parla di diritto di riscatto con 25 milioni per il riscatto.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 03:35:00 GMT)

Calciomercato Roma / News - Emerson Palmieri e Dzeko al Chelsea? Monchi non conferma - ma... (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il direttore sportivo non conferma né smentisce la possibilità di vedere partire Emerson Palmieri ed Edin Dzeko al Chelsea.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 03:33:00 GMT)

Calciomercato Roma / News - Lemos al Sassuolo : ci sono i giallorossi dietro? (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: Mauricio Lemos passa al Sassuolo in prestito con diritto di riscatto, ci sono i capitolini dietro l'affare?(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 03:21:00 GMT)

Calciomercato Roma / News - vicino l'acquisto del centrocampista Coric (Ultime notizie) : Calciomercato Roma News , 20 gennaio 2018: i giallorossi sono vicinissimi al l'acquisto del centrocampista croato della Dinamo Zagabria, Ante Coric. Per il calciatore servono 12 milioni.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 03:41:00 GMT)

Calciomercato Roma / News - 50 milioni dal Chelsea per Dzeko ed Emerson Palmieri (Ultime notizie) : Calciomercato Roma News , ultime sulla squadra di Eusebio Di Francesco: mega affare col Chelsea , offerta da cinquanta milioni di euro per arrivare a Edin Dzeko ed Emerson Palmieri.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 03:40:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - non solo Napoli : anche il Siviglia su El Shaarawy (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club giallorosso: non solo il Napoli su Stephan El Shaarawy c'è anche il Siviglia di Vincenzo Montella. I capitolini non lo vogliono cedere.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 03:38:00 GMT)