Calciomercato | retroscena Benevento | poteva prendere anche Song e Nasri

Calciomercato Inter - Teixeira : retroscena ultime ore gennaio : p>Calciomercato Inter Teixeira / Emerge un retroscena sul Calciomercato Inter invernale dalle pagine dell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport': nelle ultime ore di mercato, Walter Sabatini ...

Calciomercato Inter - il retroscena : Sabatini aveva chiesto Alex Texeira allo Jiangsu - no di Suning : Calciomercato Inter – Il mercato dell’Inter si è concluso con i soli acquisti di Lisandro Lopez e Rafinha. Il sogno di riportare Javier Pastore in Serie A si è infranto sulla volontà di Suning di non mettere mano al portafoglio. Eppure sarebbero serviti circa 5 milioni per il prestito oneroso, ma il il colosso cinese è stato intrasigente. Nelle ultime ore di Calciomercato, però, la dirigenza nerazzurra le ha provate tutte per ...

Calciomercato Torino - il retroscena su Bessa : la rivezione dell’agente : Calciomercato Torino – Giovanni Branchini, agente di Daniel Bessa, neo centrocampista del Genoa, intervenuto ai microfoni di ‘Gazzamercato.it’, ha svelato un retroscena legato al Torino in merito all’interesse per il suo assistito: “L’interesse del Torino è stato il primo perché nasceva dalla direzione tecnica, poi c’è stato l’avvicendamento dell’allenatore e sono cambiate le esigenze. Il Torino poi è andato alla ...

Calciomercato Verona - retroscena Verde : ha rifiutato offerta dell’ultimo minuto del Siviglia : Nella giornata di ieri si è conclusa la finestra invernale di Calciomercato, si è mosso il Verona ma forse i tifosi si aspettavano qualcosa in più per avere maggiori chance di raggiungere la salvezza. Nel frattempo a qualche ora di distanza emerge un retroscena, secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’ Daniele Verde, di proprietà della Roma ed in prestito al Verona ha rifiutato un’offerta dal Siviglia, il motivo che ha ...

Calciomercato Roma/ News - Giaccherini : spunta un retroscena sull’esterno d’attacco (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: l’agente dell’esterno d’attacco Emanuele Giaccherini, ha contattato il direttore sportivo Monchi(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 09:54:00 GMT)

Calciomercato Juventus - Pellegri è tuo : cifre e retroscena - così i bianconeri si sono assicurati il baby talento del Genoa : Calciomercato Juventus che fa registrare l'affare Pellegri: i bianconeri hanno chiuso per il baby talento del Genoa. cifre e retroscena dell'affare LaPresse/Tano Pecoraro Accelerata decisiva, con la ...

Calciomercato Parma - Faggiano svela : “Morleo? Abbiamo scelto un altro terzino” - poi un retroscena sul Benevento : Calciomercato Parma – Il ds dei ducali, Daniele Faggiano, è intervenuto ai microfoni di ‘Canale 85’ svelando che Morleo non approderà a Parma visto che è stato scelto un Under proveniente dal Napoli. Non vestirà la maglia dei crociati neppure Rubin. Interessante anche il retroscena legato al Benevento. Ecco le dichiarazioni del dirigente ducale: “Morleo? Non arriverà. Abbiamo scelto un under proveniente dal Napoli. Non ...

Calciomercato Benevento - Vigorito svela : la situazione Ciciretti ed il retroscena su Pavoletti : Calciomercato Benevento – Dopo il successo contro il Chievo, il Benevento crede alla salvezza, previsti diversi movimenti sul mercato di gennaio. Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato il presidente Oreste Vigorito: “ieri sera mi è arrivata, così come prevede il regolamento, notifica e comunicazione da parte del Napoli per richiedere la possibilità di parlare e trattare col nostro calciatore Amato Ciciretti. Non ho avuto ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis smorza l’entusiasmo dei tifosi e svela un retroscena sul Benevento : Calciomercato Napoli – A margine della presentazione dell’ultimo film di Carlo Verdone “Benedetta Follia”, il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato brevi ma significative dichiarazioni sul mercato smorzando di fatto l’entusiamo dei tifosi: “Il mercato? Siamo in abbondanza. Da lunedì saremo al lavoro per i tifosi e per tutti. Lo viviamo in parallelo, abbiamo calciatori a iosa e forse siamo ...

Calciomercato Torino - clamoroso retroscena su Milinkovic-Savic : Il Torino ha trovato un grande protagonista, il portiere Milinkovic-Savic ha già dimostrato grandi qualità. Come riporta ‘Gianluca Di Marzio’ intervista a Ivica Pavlovic, che ha seguito insieme all’agente Kezman tutta la trattativa: “la trattativa con il Torino? Il discorso parte da lontano, da quando Petrachi e i suoi osservatori avevano cominciato a seguire il giocatore. Ci avevano fatto capire di cercare un portiere di ...

Calciomercato Roma/ News - retroscena Di Francesco : potevo diventare bianconero (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: l'Inter prepara un'offerta a ventotto milioni di euro per arrivare al terzino brasiliano Emerson Palmieri.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 14:54:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - retroscena Milinkovic-Savic : Lotito rifiutà 60 milioni (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie sul club rossonero: Sergej Milinkovic-Savic è l'uomo del momento, in estate Fassone e Mirabelli avevano provato ad acquistarlo dalla Lazio(Pubblicato il Mon, 18 Dec 2017 17:26:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - retroscena Berardi : molto vicino in estate (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie del club azzurro. Ancora voci importanti sul ritorno di Ezequiel Lavezzi in azzurro. L'entourage del Pocho però nega questa possibilità futura.(Pubblicato il Tue, 12 Dec 2017 11:18:00 GMT)