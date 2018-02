Calciomercato Inter News | il Real Madrid punta tutto su Mauro Icardi Ultime notizie

Calciomercato Inter / News - Torreira : ora penso a cose più importanti della cessione (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: il centrocampista Lucas Torreira pensa solo al rettangolo verde di gioco e non alla possibile cessione dalla Sampdoria.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 03:16:00 GMT)

Calciomercato Inter / News - nuovo contatto col Liverpool per Sturridge (Ultime notizie) : Calciomercato Inter News , ultime legate alla squadra di Luciano Spalletti: c'è stato un nuovo contatto tra i nerazzurri e il Liverpool per Daniel Sturridge, prima però deve partire Eder.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 03:57:00 GMT)

Calciomercato Inter / News - pista Pastore : quanti nodi! (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: si continua a percorrere la pista Javier Pastore per il reparto offensivo. I nerazzurri ci proveranno fino alla chiusura.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 04:13:00 GMT)

Calciomercato Inter / News - frenata per lo ''scambio'' Eder-Sturridge (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: frenata improvvisa nello scambio di maglia in nerazzurro tra Eder e Daniel Sturridge. L'italo brasiliano resta?(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 03:35:00 GMT)

Calciomercato Inter / News - Joao Mario rifiuta ogni prestito (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: Joao Mario sta rifiuta ndo ogni possibile prestito in questa sessione di riparazione. Ora tocca a Kia Joorabchian.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 03:39:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - il Real Madrid dice di no per Kovacic (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: fallisce sul nascere l'idea del possibile ritorno in nerazzurro di Mateo Kovacic, il Real Madrid dice di no.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 03:39:00 GMT)