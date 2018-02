Calciomercato Benevento | retroscena clamoroso | ha provato un doppio incredibile colpo

Calciomercato - retroscena Benevento : poteva prendere anche Song e Nasri : Appena sette punti in classifica dopo 23 giornate di campionato, salvezza che dista ben 13 lunghezze. Ma il Benevento non vuol saperne di mollare, nonostante ci sia una vera e propria montagna da ...

Sagna al Benevento/ Ufficiale : ottavo colpo in questo Calciomercato per i giallorossi : Sagna al Benevento, Ufficiale: ottavo colpo in questo calciomercato per i giallorossi. Il terzino ex Manchester City ed Arsenal, si trasferisce in giallorosso fino a giugno(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 14:30:00 GMT)

Calciomercato Benevento - ufficiale : Sagna firma fino a giugno : Benevento - Bacary Sagna è un giocatore del Benevento . L'annuncio è arrivato dal club sannita, che ha comunicato come nella mattinata di oggi sia stato "raggiunto l'accordo tra il Benevento Calcio e ...

Calciomercato - Benevento : visite mediche e firma per Sagna : Ci siamo: Benevento accoglie ufficialmente Bacary Sagna . Come si legge sul sito ufficiale del club, "è stato raggiunto l'accordo con il giocatore. Il difensore francese di origini senegalesi ha ...

Calciomercato Benevento-Sagna : affare praticamente fatto : BENEVENTO - Colpo di coda del mercato del Benevento . Bacary Sagna è in viaggio per il Sannio: lo riferisce Sky che annuncia l'arrivo del difensore classe 1983 , che era svincolato, in Campania. Dopo ...

Calciomercato - Benevento : è fatta per l'arrivo di Sagna : E' sempre Calciomercato, anche dopo la chiusura ufficiale delle liste avvenuta alle ore 23 del 31 gennaio. Il Benevento, infatti, pesca nel mercato degli svincolati e porta a termine un affare davvero ...

Calciomercato Benevento - è fatta per Sagna : tutti i dettagli : Calciomercato Benevento – Nonostante il Calciomercato invernale sia ufficialmente terminato il 31 gennaio alle 23, il Benevento ha messo a segno un altro colpo ad effetto pescando dalla lista dei molti svincolati. E’ fatta per Bacary Sagna, terzino francese ex Arsenal e Manchester City. I contatti di oggi hanno portato alla chiusura della trattativa con il giocatore che è già in viaggio per la Campania. Un rinforzo sicuramente ...

Calciomercato Benevento - fatta per l'arrivo di Sagna : Benevento - Colpo di coda del mercato del Benevento . Bacary Sagna è in viaggio per il Sannio: lo riferisce Sky che annuncia l'arrivo del difensore classe 1983 , che era svincolato, in Campania. Dopo ...

Calciomercato Benevento - ecco la svolta : la decisione di Sagna : Calciomercato Benevento – Il Benevento continua a muoversi sul mercato svincolati, il club crede ancora alla salvezza ed è pronto a mettere a segno un colpo importante. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ la pista Sagna rimane ancora aperta, nelle ultime per il calciatore sono arrivate altre offerte tra tutte quella dello Sporting Braga, l’ex Arsenal però ha rifiutato la priorità è per il Benevento. La decisione ...

Calciomercato Benevento - si cerca un difensore : nel mirino tre nomi dalla lista svincolati : Calciomercato Benevento – Nonostante la sessione invernale del Calciomercato si è conclusa ufficialmente il 31 gennaio alle ore 23, il Benevento è intenzionato a rafforzare ancora la squadra pescando dal mercato degli svincolati. Il club campano, in particolare, sono alla ricerca di un difensore di esperienza per puntellare il reparto arretrato a disposizione di De Zerbi. Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, sono tre i ...

Calciomercato Benevento - preso Tosca dal Betis : Benevento -Due operazioni annunciate dal Benevento : in arrivo il difensore Tosca , in uscita Di Chiara , a titolo temporaneo al Carpi : "Il Benevento Calcio comunica di aver perfezionato l'accordo ...

Calciomercato Benevento - due ufficialità : un acquisto e una cessione : Calciomercato Benevento – Il Benevento ha emesso un due comunicato sul proprio sito per ufficializzare l’acquisto del difensore Alin Tosca e la cessione di Di Chiara al Carpi. Ecco le due note intregrali: TOSCA – “Il Benevento Calcio comunica di aver perfezionato l’accordo con il Real Betis Balompié per il trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2018 del calciatore Alin-Dorinel Tosca. Il difensore Alin-Dorinel ...

Calciomercato Sampdoria - Belec in prestito dal Benevento : GENOVA - La Sampdoria ha annunciato l'arrivo del portiere Vid Belec , a titolo temporano con diritto di opzione dal Benevento . Questo il comunicato della Sampdoria: "L'U.C. Sampdoria comunica di aver ...

Calciomercato Sampdoria - Puggioni passa al Benevento : GENOVA - Il portiere Christian Puggioni lascia la Sampdoria dopo due stagioni e mezza e passa al Benevento a titolo definitivo. In blucerchiato arriva in prestito dai campani il portiere sloveno Vid ...