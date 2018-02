Calcio | ufficializzate quattro amichevoli per l’Italia U21 | sfide a Serbia | Portogallo e

oasport

(Di lunedì 5 febbraio 2018) Sono stati ufficializzati i prossimi impegni per la Nazionale Italiana U21. Gli azzurrini sono già qualificati agli Europei 2019 in qualità di Paese organizzatore e dunque proseguiranno la propria preparazione con una serie di: disputeremomatch tra marzo e maggio anche se nei primi due casi non sappiamo chi siederà sulla panchina visto che Gigi Di Biagio sarà CT ad interim della Nazionale maggiore. L’Italia ospiterà la Norvegia al Renato Curi di Perugia (giovedì 22 marzo, ore 18.30), poi volerà a Novi Sad per affrontare la(martedì 27 marzo, ore 18.30). Saranno poi programmate due trasferte: il 25 maggio ine il 29 maggio in Francia (in entrambi i casi orario e sede dell’incontro devono ancora essere definiti). Naturalmente tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv sui canali Rai, in diretta streaming sul sito della ...