Calcio | spagnola Mediapro verso l' aggiudicazione dei diritti per la Serie A

Calcio a 5 - Europei 2018 : le favorite. Russia - Portogallo e Kazakistan sfidano la corazzata spagnola. Ma c’è anche l’Italia… : Uno squadrone alla ricerca dell’ottava meraviglia in soli 22 anni. La Spagna sarà la Nazionale da battere in occasione degli Europei 2018 di Calcio a 5, che si svolgeranno a Lubiana tra il 30 gennaio e il 10 febbraio. Le Furie Rosse sono detentrici del titolo continentale, conquistato a Belgrado nel 2016 dominando la finale contro la Russia, e proveranno a dar seguito alla leadership europea anche in terra slovena. I presupposti per ...