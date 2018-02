Calcio | Serie A 2018-2021 | assegnati i diritti televisivi a Mediapro | Sky minaccia

Calcio in tv diritti serie A : vince Mediapro - Sky e Mediaset senza pallone : Ora è ufficiale: il network spagnolo Mediapro si è aggiudicato i diritti del Calcio in tv italiano, la serie A, per il triennio 2018 - 2021, sborsando 1.050.001.000 euro e superando dunque, di mille euro, la base d'asta. E ora? Sky e Mediaset restano senza Calcio. Ma la televisione che fa capo a Rupert Murdoch ha già presentato diffida alla Lega Calcio e spera di poter riaprire i giochi, estromettendo di fatto i concorrenti iberici. Gli avvocati ...

Calcio - spagnola Mediapro verso l'aggiudicazione dei diritti per la Serie A : Potrebbero essere assegnati alla spagnola Mediapro i diritti TV della Serie A nel triennio 2019-2021 . L'intermediario iberico ha infatti depositato un'offerta pari a 1.050.001.000 euro , dunque ...

Serie A - i diritti tv a MediaPro Furia Sky : diffida alla Lega Calcio Una guerra da un miliardo di euro : Serie A: i diritti tv assegnati a MediaPro per oltre un miliardo di euro. Sky furiosa manda una lettera di diffida alla Lega Calcio Segui su affaritaliani.it

Calcio - Malagò a Lega Serie A : ora fase dialogo e condivisione : Milano, 5 feb. , askanews, 'Auspico che da oggi si apra una nuova fase all'insegna del dialogo e della condivisione finalizzata alla crescita e allo sviluppo delle straordinarie potenzialità della ...

Calcio - i migliori italiani della giornata di Serie A. Rolando Mandragora e Andrea Barberis guidano il Crotone a San Siro - Cigarini rinasce - Chiesa continua a crescere : Manca solamente l’appendice di Lazio-Genoa per concludere la ventitreesima giornata della Serie A 2017/18 ma è già tempo di fare bilanci in ottica giocatori italiani. Ancora una volta, purtroppo, pochi guizzi per i nostri portacolori, ma diversi elementi hanno saputo emergere in un turno nel quale i colleghi stranieri hanno messo a segno la bellezza di 16 reti. Buone notizie per alcuni nostri giovani, diverse conferme e alcune ...

PAGELLE / Benevento-Napoli (0-2) : FantaCalcio - i voti. Mertens Mvp con una perla (Serie A 23^ giornata) : PAGELLE Benevento Napoli: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata al Vigorito. Derby campano e testa-coda del campionato, Mertens protagonista assoluto(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 10:12:00 GMT)

Calcio - Serie A 2017-2018 : Benevento-Napoli 0-2 - Mertens ed Hamsik decidono e partenopei in vetta. Il belga si fa male : Il Napoli risponde alla Juventus e vince 2-0 al ‘Vigorito’ di Benevento contro la formazione di casa. Dries Mertens e Marek Hamisk consegnano i tre punti ai partenopei, autori di una prestazione convincente che con maggior concretezza avrebbe potuto essere ancor più importante dal punto di vista del risultato finale. Le due marcature, infatti, son state accompagnate anche da alcune occasioni clamorose fallite dai giocatori di ...

PAGELLE / Udinese Milan (1-1) : rosso e 4.5 - flop Calabria. FantaCalcio - i voti. (Serie A) : PAGELLE Udinese Milan: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata alla Dacia Arena. Suso realizza una splendida rete ma un autogol di Donnarumma consente ai friulani di pareggiare.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 22:33:00 GMT)

Calcio femminile - Serie A 2017-2018 : Juventus-Atalanta Mozzanica 3-0 - tris delle bianconere e vetta in solitaria : Nel posticipo del 12° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A, all’Ale&Ricky di Vinovo, successo della Juventus per 3-0 contro l’Atalanta Mozzanica. La Vecchia Signora si conferma così in vetta alla graduatoria del torneo nazionale ottenendo la 12esima vittoria in altrettanti incontri e convincendo ancora una volta per la sua grande solidità di squadra. Le firme delle tre marcature sono state di Barbara Bonansea al ...

PAGELLE/ Juventus Sassuolo (7-0) : FantaCalcio - i voti della partita. Rugani sfortunato (Serie A) : PAGELLE Juventus Sassuolo 7-0: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata all'Allianz Stadium. Dominio bianconero: show e sette gol, tripletta per Higuain e doppietta per Khedira(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 22:04:00 GMT)

