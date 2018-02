Calcio | gli ultrà del Bari minacciano società e giocatori | Innesteremo pericolosa

Calcio femminile - le migliori italiane della dodicesima giornata di Serie A : Bonansea ancora tu…Glionna sempre più matura e Girelli che completezza! : La dodicesima giornata della Serie A di Calcio femminile ha rinnovato la corsa Scudetto a due tra Juventus e Brescia. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane delle sfide giocate sabato e domenica. BARBARA Bonansea (JUVENTUS): “ancora tu”, direbbe Lucio Battisti. Un’altra prestazione sugli scudi dell’esterno bianconero contro l’Atalanta all’Ale&Ricky di Vinovo. La marcatura e la ...

“La più odiata dagli italiani” di Davide Bacchilega : il Calcio ed il vizio di truccare i risultati delle partite : Se solo potessi aggiungere gli effetti sonori a questa recensione, aggiungerei una bella risata iniziale: io che leggo un romanzo che parla di calcio è una barzelletta come poche. Ho letto tre libri di Davide Bacchilega su cinque, partendo da “I romagnoli ammazzano al mercoledì”; avendo adorato il primo, sono passata a “Più piccolo è […]

Diritti tv - i tifosi della Sampdoria protestano in Lega Calcio : striscioni e volantini - tutti i dettagli : “Senza noi valete niente, il calcio e’ zero senza la sua gente”. In via Rosellini, sede della Lega di Serie A, sta andando in scena in queste ore una protesta da parte dei tifosi della Sampdoria, gli “Ultras Tito Cucchiaroni”, relativamente alla possibile assegnazione dei Diritti tv a Mediapro. Gli spagnoli potrebbero accaparrarsi i Diritti ed i tifosi però protestano contro lo spezzatino ed hanno diffuso in ...

Calcio - i migliori italiani della giornata di Serie A. Rolando Mandragora e Andrea Barberis guidano il Crotone a San Siro - Cigarini rinasce - Chiesa continua a crescere : Manca solamente l’appendice di Lazio-Genoa per concludere la ventitreesima giornata della Serie A 2017/18 ma è già tempo di fare bilanci in ottica giocatori italiani. Ancora una volta, purtroppo, pochi guizzi per i nostri portacolori, ma diversi elementi hanno saputo emergere in un turno nel quale i colleghi stranieri hanno messo a segno la bellezza di 16 reti. Buone notizie per alcuni nostri giovani, diverse conferme e alcune ...

Calciomercato Napoli/ News - Younes chiede la rescissione dell'accordo con gli azzurri? (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli News, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: ancora voci sul futuro di Amin Younes che avrebbe chiesto la rescissione anticipata agli azzurri.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 03:36:00 GMT)

Quelli che il Calcio – Sedicesima puntata del 04/02/2018 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Sedicesima puntata della venticinquesima edizione di Quelli che il calcio. Una nuova edizione che vede anche l’inizio di una nuova gestione del programma, adesso affidata a Mia Ceran e allo storico duo composto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, accompagnati sempre da tanti ospiti più o meno appassionati del gioco del calcio. La quindicesima puntata ha totalizzato 1.378.000 spettatori e uno share del 7,96% in Quelli che ...

Calcio 5 - Europei 2018 : Spagna-Azerbaijan 1-0 - gli iberici conquistano il primato del girone D : Nell’ultimo confronto della fase a gironi degli Europei 2018 di Calcio a 5, all’Arena Stožice di Lubiana (Slovenia), la Spagna, campione d’Europa in carica, dopo aver pareggiato il primo incontro con la Francia con un pirotecnico 4-4, si è imposta 1-0 contro l’Azerbaijan nel match che valeva il primato del raggruppamento D e se la vedrà contro l’Ucraina nei quarti di finale. La formazione allenata da José Venancio ...

Pagelle/ Juventus Sassuolo (7-0) : FantaCalcio - i voti della partita. Khedira è il migliore in campo (Serie A) : Pagelle Juventus Sassuolo 7-0: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata all'Allianz Stadium. Dominio bianconero: show e sette gol, tripletta per Higuain e doppietta per Khedira(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 18:31:00 GMT)

La Juve ha svoltato e gioca un bel Calcio. Gli infortuni sono un problema : Partita con molta cronaca e nessuna storia. Ma non - come scrivono alcuni maliziosi - perché il Sassuolo si è scansato , perché dovrebbe vista la sua classifica?, , ma perché la Juve ha fatto da ...

Calcio a 5 - flop azzurro : l’Italia eliminata dagli Europei : Calcio a 5, flop azzurro: l’Italia eliminata dagli Europei Calcio a 5, flop azzurro: l’Italia eliminata dagli Europei Continua a leggere L'articolo Calcio a 5, flop azzurro: l’Italia eliminata dagli Europei sembra essere il primo su NewsGo.

Calciomercato : ecco i 5 possibili 'affari' tra gli svincolati Video : La sessione invernale di Calciomercato [Video] si è conclusa. In Serie A non ci sono stati grandi colpi di scena e i top club non hanno investito molto per gli acquisti. L'Inter ha ritoccato la rosa con gli arrivi di Rafinha e Lisandro Lopez e la Lazio ha acquistato Caceres dal Verona per sistemare la difesa. Milan, Juventus, Roma e Napoli [Video] non hanno operato in entrata ma ancora c'è tempo. Se la sessione di mercato è chiusa, rimane ancora ...

