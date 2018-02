Calcio | Gigi Di Biagio CT dell’Italia ad interim | sulla panchina azzurra per le

Calcio : Gattuso alla D'Amico - 'bacia Gigi con lingua per me' : (ANSA) - ROMA, 28 GEN - Divertente siparietto durante la trasmissione 'Sky Calcio Show'. A proposito dei 40 anni di Gigi Buffon, al quale stanno arrivando auguri da tutto il mondo e da tantissimi colleghi ed ex compagni, l'allenatore del Milan Rino Gattuso, si è rivolto alla conduttrice Ilaria D'Amico, fidanzata del portiere della Nazionale e le ha detto così: "i 40 anni ...

I 40 anni di Gigi Buffon tracciano un'impronta indelebile nella storia del Calcio : Il commento di Antonio Barillà sui 40 anni del portiere della Juventus e della nazionale Gianluigi Buffon.

Gigi Buffon - i 40 anni di un fenomeno della storia del Calcio : La maglia celebrativa è pronta, in edizione limitata. Come succede nei grandi anniversari, nelle ricorrenze che segnano la storia. In fondo, i quarant’anni di Gigi Buffon sono tali. Lasciano un segno nella storia del Parma, della Juve, della Nazionale, del calcio. O forse sono solo un inganno: entusiasmo e muscoli sfidano il tempo, spiegano un camp...

Calcio e guerra protagonisti de "L'ultimo rigore di Faruk" di Gigi Riva - presentazione a Pollone : Calcio assoluto protagonista della serata di approfondimento in programma giovedì 1° febbraio alla Biblioteca di Pollone: alle 21 l'inviato speciale per Il Giorno e l'Espresso Gigi Riva presenterà il ...

Calciomercato Milan/ News - se parte Gigio Donnarumma spunta Marchetti (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: se Gigio Donnarumma lascerà nella sessione di gennaio si profila la possibilità di puntare Federico Marchetti della Lazio.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 03:37:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - il Psg allontana Gigio Donnarumma (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il Paris Saint German smentisce l'ipotesi che possa arrivare presto un portiere, Gigio Donnarumma non è nel mirino?(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 03:02:00 GMT)

Juve. Gigi Buffon premiato come miglior giocatore al Gran Gala del Calcio Aic : Nell’anno dell’addio al calcio, Gigi Buffon è stato premiato come il miglior giocatore della stagione 2016-2017 al Gran Gala del calcio Aic. Un riconoscimento arriva due settimane dopo le lacrime a San Siro per l’eliminazione mondiale contro la Svezia. Un risultato…Continua a leggere →