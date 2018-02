Calcio femminile | le migliori italiane della dodicesima giornata di Serie A | Bonansea

Calcio femminile - Serie A 2017-2018 : Juventus-Atalanta Mozzanica 3-0 - tris delle bianconere e vetta in solitaria : Nel posticipo del 12° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A, all’Ale&Ricky di Vinovo, successo della Juventus per 3-0 contro l’Atalanta Mozzanica. La Vecchia Signora si conferma così in vetta alla graduatoria del torneo nazionale ottenendo la 12esima vittoria in altrettanti incontri e convincendo ancora una volta per la sua grande solidità di squadra. Le firme delle tre marcature sono state di Barbara Bonansea al ...

Calcio femminile - l'Amicizia Lagaccio come la Juve : Nella quarta giornata di ritorno del girone A di serie B, la capolista Florentia continua la sua marcia e batte 3-1 un combattivo Ligorna grazie alla doppietta di Nocchi , 16' e 25', , che ora andrà ...

Calcio femminile - 12^ giornata Serie A 2017-2018 : poker del Brescia - cade la Fiorentina al Bozzi : Andata in archivio, o quasi, la 12esima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018, la prima del girone di ritorno. Andiamo dunque a raccontarvi quanto avvenuto in questo turno in attesa del posticipo di domani pomeriggio, alle 15.45 all’Ale&Ricky di Vinovo (in diretta televisiva su RaiSport), tra la capolista Juventus e l’Atalanta Mozzanica. Al “Club Azzurri” il Brescia, secondo in classifica, serve ...

Calcio femminile - 12giornata Serie A 2017-2018 : la Juventus ospita l'Atalanta - il Brescia sfida il Pink Bari : A completare il quadro Ravenna Woman-Empoli Ladies , che godrà della diretta in streaming sulla pagina facebook della LND nonché sul sito di riferimento Calciofemminile.lnd.it., e Chievo Verona-Res ...

Calcio femminile - 12^ giornata Serie A 2017-2018 : la Juventus ospita l’Atalanta - il Brescia sfida il Pink Bari : Sabato 3 febbraio avrà inizio il girone di ritorno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018. Andiamo ad analizzare tutti gli incontri in programma del 12° turno in “rosa”. Partiamo dalla capolista Juventus, a punteggio pieno dopo 11 partite con 35 gol fatti ed appena 3 subiti. Cifre impressionati per la compagine di Rita Guarino che, domenica 4 febbraio alle 15.45 all’Ale&Ricky di Vinovo (in diretta ...

Calcio femminile / Il Ravenna Woman ospita l'Empoli e cerca i tre punti per la salvezza

Calcio femminile - le migliori italiane dell’undicesima giornata di Serie A. Bonansea che consistenza! Pirone faro dell’Atalanta : L’undicesima giornata della Serie A di Calcio femminile ha rinnovato la corsa Scudetto a due tra Juventus e Brescia. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane delle sfide giocate sabato e domenica. BARBARA Bonansea: L’esterno della Juventus nella difficile vittoria in trasferta contro il Tavagnacco ha fornito la solita prova di gran qualità e quantità. Il proprio lavoro sulla fascia, suggellato dalla marcatura del ...

Calcio femminile - 11a giornata Serie A 2017-2018 : la Juventus soffre ma supera il Tavagnacco - tris del Brescia nel derby del ‘Garda’ : L’undicesima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018 è andata in archivio. Andiamo a raccontarvi quanto avvenuto nell’ultimo turno del girone d’andata. La Juventus ha centrato l’undicesima vittoria in altrettanti incontro superando, in trasferta, 2-1 alla Dacia Arena di Udine il Tavagnacco sul punteggio di 2-1. Una vittoria in rimonta quella delle ragazze di Rita Guarino che alla marcatura di ...

Calcio femminile - 11a giornata Serie A 2017-2018 : Chievo-Atalanta 1-3 - Pirone ed una doppietta di Alborghetti piegano le clivensi : Nell’anticipo dell’undicesima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018, l’ultima del girone d’andata, importante vittoria dell’Atalanta Mozzanica 3-1 contro il Chievo Verona. Allo stadio Olivieri, le bergamasche si sono imposte grazie alle reti al 63′ di Valeria Pirone ed alla doppietta (al 79′ ed all’85’) di Lisa Alborghetti che hanno ribaltato l’iniziale ...

Calcio femminile - 11a giornata Serie A 2017-2018 : la Juventus fa visita al Tavagnacco - derby del ‘Garda’ Brescia-Verona : Torna il massimo campionato di Calcio femminile con l’undicesima giornata. Andiamo a scoprire cosa prevede il turno e quali potranno essere i confronti più interessanti. Partiamo dalla capolista Juventus, in vetta a punteggio pieno con 30 punti (10 vittorie in altrettante partite) che affronterà l’insidiosa trasferta friulana contro il Tavagnacco. Un test probante per la Vecchia Signora, al cospetto di una compagine molto ben ...

Calcio femminile : Italia magica a Marsiglia. Un pareggio con la Francia che vale oro : E’ un’Italia magica quella che si è vista a Marsiglia. La Nazionale di Calcio femminile di Milena Bertolini, seppur in un’amichevole, ha messo in mostra tutte le sue grandi qualità contro una delle squadre più forti del panorama continentale, la Francia. Si temeva la goleada ed invece è arrivato un pareggio (1-1), soffrendo, ma tenendo testa alle transalpine soprattutto nel secondo tempo creando non pochi grattacapi alla ...

Calcio femminile : Francia-Italia - Girelli gol - pari e note liete per Bartolini : Amichevole di lusso per la azzurre di mister Milena Bartolini al Veledrome. L’Italia ha affrontato la Francia, Paese organizzatore del mondiale 2019, a Marsiglia. Un test utile per Sabatino e compagne in vista delle partite di qualificazione alla rassegna iridata. Le azzurre sono in testa alla classifica a punteggio pieno nel proprio girone e sperano di conquistare una partecipazione al mondiale che manca dal 1999. Nella circostanza il ct ha ...

Calcio femminile : Francia-Italia 1-1 - prestazione di grande spessore delle azzurre. Girelli a segno a Marsiglia : prestazione di livello assoluto per la Nazionale Italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini allo stadio ‘Orange Vélodrome’ di Marsiglia. Le azzurre, in amichevole, hanno pareggiato 1-1 contro la fortissima Francia dimostrando grande carattere e qualità al cospetto di un avversario più forte tecnicamente. Ad aprire le marcature sono state proprio le nostre ragazze con Cristiana Girelli al 6′. Per le francesi ha risposto al 17′ ...

Calcio femminile : test probante per l’Italia di Milena Bertolini contro la Francia a Marsiglia : Sabato 20 gennaio alle ore 21 (differita su Rai SportHD alle ore 22.30) tornerà in campo la Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini. La selezione nostrana, in testa al gruppo di 6 di qualificazione ai Mondiali 2019, a punteggio pieno dopo 4 partite e con 3 punti di vantaggio sul Belgio, che ha però una gara in meno, ha deciso di iniziare la nuova stagione mettendosi alla prova con una delle squadre più forti del panorama ...