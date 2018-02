Calcio a 5 | Europei 2018 | Slovenia-Russia 0-2 Eder Lima e Robinho zittiscono il pubblico

Calcio a 5 - Europei 2018 : Serbia-Kazakistan 1-3. Higuita e Douglas scatenati - kazaki in semifinale! : Il kazakistan è la prima semifinalista degli Europei 2018 di Calcio a 5. La compagine allenata da Cacau stende la Serbia al termine di un match estremamente equilibrato e si candida a tutti gli effetti per la vittoria del torneo. A fare la differenza tra le fila dei kazaki sono le avanzate del portiere Higuita e le giocate di un fantastico Douglas, autentico mattatore del match. Per la Serbia resta l’amarezza per l’ennesima beffa ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : è il giorno dei quarti! Ostacolo russo per la Slovenia - il Kazakistan e la Serbia nel revival di Belgrado : L’Italia è già a casa ma gli Europei 2018 di Calcio a 5 si apprestano a vivere la fase più intensa della competizione. All’Arena Stozice vanno in scena oggi, lunedì 5 febbraio, i primi due quarti di finale che vedono affrontarsi, ad incrocio, le prime due classificate dei gruppi A e B. Pesa come un macigno l’assenza degli azzurri, eliminati a causa dell’ultimo posto nel girone con Slovenia e Serbia al termine di due ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : le partite di oggi - lunedì 5 febbraio - . Programma - orari e tv dei primi quarti di finale : Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv su Fox Sports, canale 204 del palinsesto Sky e in diretta streaming su SkyGo. Di seguito il Programma completo. Europei Calcio a 5, quarti di ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : le partite di oggi (lunedì 5 febbraio). Programma - orari e tv dei primi quarti di finale : Si entra nel vivo degli Europei di Calcio a 5 di Lubiana e oggi inizia la fase ad eliminazione diretta del torneo, con i primi due quarti di finale. All’Arena Stožice non vedremo più l’Italia, che è stata eliminata dopo aver chiuso all’ultimo posto il gruppo A. I padroni di casa della Slovenia, che grazie alla vittoria per 2-1 con gli azzurri hanno vinto il girone, torneranno invece sul parquet alle ore 21.00 per affrontare la Russia. Alle 18.00 ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : il tabellone dei quarti di finale. Programma - orari e tv : Doveva essere il giorno dell’Italia, ma per gli azzurri l’avventura agli Europei 2018 di Lubiana è già finita. La competizione, pertanto, va avanti senza gli azzurri e oggi, lunedì 5 febbraio, prende il via la fase ad eliminazione diretta con i primi due quarti di finale, relativi agli incroci tra le prime due classificate dei gruppi A e B. Ad aprire le danze all’Arena Stozice sarà la Slovenia, giustiziera dell’Italia, ...

Calcio 5 - Europei 2018 : Spagna-Azerbaijan 1-0 - gli iberici conquistano il primato del girone D : Nell’ultimo confronto della fase a gironi degli Europei 2018 di Calcio a 5, all’Arena Stožice di Lubiana (Slovenia), la Spagna, campione d’Europa in carica, dopo aver pareggiato il primo incontro con la Francia con un pirotecnico 4-4, si è imposta 1-0 contro l’Azerbaijan nel match che valeva il primato del raggruppamento D e se la vedrà contro l’Ucraina nei quarti di finale. La formazione allenata da José Venancio ...

Calcio a 5 - Europei 2018. Ucraina-Portogallo 3-5 : cinquina lusitana e primato nel girone! Ricardinho e compagni fanno davvero paura : Il Portogallo fa paura e conquista il primato nel gruppo C a punteggio pieno. Stavolta è l’Ucraina a pagare dazio in un match decisivo soltanto per la prima posizione tra due squadre già qualificate ai quarti di finale. Il ct ucraino Kosenko si affida in partenza al quintetto composto da Ivanyak, Mykola Grytsyna, Zhurba, Mykhailo Grytsyna e Bilotserkivets, mentre Jorge Braz schiera il Portogallo con André Sousa, Pedro Cary, Bruno Coelho, ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : mai così in basso - per l’Italia è la fine di un’era. Azzurri nella storia per i record negativi - terzo flop consecutivo : La fine di un’era. L’Italia non è più una potenza europea nel Calcio a 5 ed è ufficialmente piombata nel baratro. L’eliminazione nella fase ai gironi degli Europei 2018 di Lubiana rappresenta il momento più basso della storia del futsal nostrano nell’era contemporanea. Un flop che non ammette alibi e che affonda le sue radici in una gestione tutt’altro che irreprensibile nel quadriennio successivo al trionfo di ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : programma - orari e tv di domenica 4 febbraio. Il palinsesto completo e come vedere le partite in Diretta Streaming : I campioni in carica puntano al primo posto ma non possono correre rischi. La Spagna si gioca la qualificazione stasera, domenica 4 febbraio, nell’ultima partita della fase a gironi degli Europei 2018 di Lubiana, ma contro l’Azerbaijan basterà anche una sconfitta con due gol di scarto per garantirsi il pass per i quarti di finale. A far gola, tuttavia, è il primo posto nel gruppo D, attualmente detenuto proprio dagli azeri, che hanno ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : Italia-Slovenia 1-2 - le pagelle degli azzurri. Honorio illude - poi tracollo ed eliminazione : L’Italia è stata eliminata dagli Europei 2018 di Calcio a 5. L’avventura degli azzurri si è conclusa addirittura nella fase a gironi dopo la sconfitta contro la Slovenia. Di seguito le pagelle degli azzurri. STEFANO MAMMARELLA: 6. Conferma di essere uno dei portieri più forti al mondo compiendo un paio di autentici miracoli che tengono a galla l’Italia. Incolpevole sul primo gol di Osredkar, sul secondo non è nemmeno in ...

Calcio a 5 - Europei 2018. Italia eliminata ai gironi. Menichelli : “Abbiamo dato il massimo - non è un fallimento”. Mammarella : “Uscire così non è da Italia” : “Non è un fallimento”. Roberto Menichelli, ct della Nazionale Italiana di Calcio a 5, commenta così l’eliminazione degli azzurri nella fase a gironi degli Europei 2018 di Lubiana, maturata in seguito alla sconfitta 1-2 contro i padroni di casa della Slovenia. Un disastro storico per un movimento che mai prima d’ora era piombato così in basso nella storia della competizione che raduna le migliori squadre del Vecchio Continente. “Il ...