finanza.lastampa

: Broadcom alza la posta su Qualcomm - thexeon : Broadcom alza la posta su Qualcomm -

(Di lunedì 5 febbraio 2018)laper acquisire, proponendo 82 dollari per ogni azione , 60 in contanti e il resto in titoli, , dopo che lo scorso novembre ne aveva offerti 70. Fino a oggi...