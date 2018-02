Borsa | Wall Street teme l’inflazione e corregge il tiro andando a picco | -4 | 6% dopo un

Borsa : tonfo Wall Street - Dj chiude a -2 - 55% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Borsa - prima settimana in rosso nel 2018. Pesano il tonfo di Wall Street - oil e realizzi : Le prese di beneficio dopo un gennaio brillante, le vendite su petrolio e materie prime scattate parallelamente al rafforzamento del dollaro e il tonfo di Deutsche Bank a Francoforte hanno piegato le Borse europee, mentre Wall Street vive la peggiore settimana degli ultimi due anni. Il dollaro si riprende dopo i dati sul mercato del lavoro Usa con crescita di posti e dei salari...

Borsa : Europa in rialzo sulla scia dei record di Wall Street - a Milano bene le banche : Intanto questa mattina la Banca centrale giapponese ha confermato la propria politica ultra-accomodante. Parigi sale dello 0,42%, Francoforte dello 0,88% e Milano dello 0,51%. Anche Madrid guadagna ...

Borsa : Wall Street apre negativa : NEW YORK, 22 GEN - Apertura in territorio negativo per Wall Street con lo shutdown del governo americano ormai al terzo giorno. Il Dow Jones perde lo 0,28% a 25.995,58 punti, il Nasdaq cede lo 0,02% a ...

Borsa : Wall Street apre negativa : NEW YORK, 22 GEN - Apertura in territorio negativo per Wall Street con lo shutdown del governo americano ormai al terzo giorno. Il Dow Jones perde lo 0,28% a 25.995,58 punti, il Nasdaq cede lo 0,02% a ...

Borsa : Europa positiva dopo record Wall Street e Pil cinese - a Milano bene St : Ieri si e' tenuto a Roma un incontro riservato fra i vertici della banche italiane e il presidente del Ssm Daniele Nouy, dal quale non sono emersi cambiamenti di orientamento sulla politica di ...

La Borsa di Tokyo chiude in calo in scia a Wall Street : Roma, 17 gen. (askanews) Chiusura in calo per la borsa di Tokyo, influenzata dalla performance negativa di Wall Street. Il Nikkei ha terminato gli scambi con un ribasso dello 0,35%, a 23.868 punti.

Borsa - Wall Street chiude altalenante : 23.03 Chiusura in altalena per la Borsa di New York con lo S&P 500 e il Nasdaq che aggiornano i propri record. A Wall Street il Dow Jones perde lo 0,06% a 25.280,79 punti, il Nasdaq sale dello 0,29% a 7.157,39 punti mentre lo S&P 500 avanza dello 0,16% a 2.747,63 punti. Sul fronte valutario, al termine delle contrattazioni a Wall Street, l'euro è scambiato a 1,1966 dollari

Borsa - Wall Street apre debole : Dow Jones -0 - 02% - Nasdaq - 0 - 5% : Apertura debole per Wall Street, con il Dow Jones che perde lo 0,02% a 24.753,60 punti, mentre il S&P 500 cede lo 0,1% a 2.680,67 punti e il Nasdaq e' in calo dello 0,5% a 6.925,04 punti. Apple in ...

Borsa : Wall Street da' la scossa all'Europa - Milano chiude a +0 - 6% : Nessun contraccolpo dalla revisione al ribasso del pil Usa del terzo trimestre (+3,2%), che e' comunque la miglior performance per l'economia di Oltreoceano da inizio 2015. Cosi', in attesa del ...

Borsa : Europa in rialzo dopo Wall Street : MILANO, 21 DIC - Borse europee in lieve rialzo dopo l'avvio di Wall Street a seguito di dati Usa in parte migliori delle stime, come l'indice della Fed di Filadelfia e in parte peggiori, come il Pil ...

Borsa : Wall Street ha chiuso negativa : Chiusura in territorio negativo per Wall Street nel 'D-day' della riforma delle tasse. Il Dow Jones ha perso lo 0,15% a 24.756,19 punti, il Nasdaq ha ceduto lo 0,44% a 6.963,85 punti mentre lo S&P 500 ...

Borsa : Wall Street chiude positiva - DJ e S P 500 record : Chiusura in territorio positivo per la Borsa di New York, con il Dow Jones e lo S&P 500 che aggiornano i propri record. Il Dow Jones salto dello 0,23% a 24'385,51 punti, il Nasdaq dello 0,51% a 6875,...

Borsa : Wall Street apre in rialzo - Dow Jones +0 - 28% - Nasdaq +0 - 80% : Apertura in netto rialzo per Wall Street, spinta dai dati positivi sull'occupazione. Il Dow Jones guadagna lo 0,28%, il Nasdaq lo 0,80% e l'indice S&P500 lo 0,41%.