Biglietti in prevendita per i concerti di Riki in estate 2018 | annunciate le date

Patti Smith a Venezia con Words and Music a giugno : prezzi Biglietti in prevendita : Oltre al già annunciato concerto del 10 giugno a Roma, è stato ufficializzato anche l'appuntamento con Patti Smith a Venezia, sempre il prossimo giugno: la rocker porterà nel nostro paese con un'unica data il suo spettacolo Words and Music, a metà strada tra spettacolo teatrale e concerto. Patti Smith porta sul palco del Teatro Goldoni di Venezia, sabato 9 giugno, un reading in cui si alternano letture ed esecuzioni dal vivo di alcuni dei ...

Cigarettes After Sex a Rock in Roma e a Ferrara nel 2018 : prezzi dei Biglietti in prevendita su TicketOne : Cigarettes After Sex a Rock in Roma e a Ferrara nel mese di luglio 2018. Sono due i concerti del gruppo in Italia annunciati oggi, lunedì 5 febbraio 2018. Cigarettes After Sex saranno a Rock in Roma il prossimo 10 luglio 2018 per un concerto ad Ostia Antica (Roma) alle ore 21.00. L'apertura delle porte è attesa alle ore 19.30 e i biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne al prezzo di 25 euro + 3,75 euro di diritti di ...

Il tour di Lorenzo Baglioni - i primi concerti dopo Sanremo 2018 : prezzi dei Biglietti in prevendita : Al via il tour di Lorenzo Baglioni dopo Sanremo 2018: il giovane promettente delle Nuove Proposte del Festival ha annunciato alcuni concerti per il mese di marzo. Annunciate per ora tre date del Bella, Prof! il tour, che partirà dall'ObiHall di Firenze, dove il cantante-professore si esibirà il 21 marzo 2018. Lorenzo Baglioni arriverà anche a Chioggia al Cinema Don Bosco il 22 marzo, mentre il 28 marzo sarà al Teatro Nuovo di ...

Prezzi dei Biglietti in prevendita per i concerti dei Queen e Adam Lambert in Italia nel 2018 : Dopo il successo delle 25 date europee, i concerti dei Queen e Adam Lambert tornano in Italia per una nuova data al Mediolanum Forum di Assago di Milano. In questa occasione, attesa per il 25 giugno 2018, è stato allestito un parterre speciale con posti a sedere e suddiviso in due settori. Come accaduto per le date autunnali, anche i biglietti per assistere allo show del 25 gennaio sono nominali, con disponibilità a partire dalle 11 del 6 ...

Annunciato un concerto di Elisa a Londra : info Biglietti in prevendita : Il concerto di Elisa a Londra è finalmente ufficiale. I biglietti per assistere al live nella Capitale britannica sono in prevendita da lunedì 5 febbraio, al costo di 38,50 £. I costi non sono comprensivi delle eventuali commissioni di acquisto. L'evento è riservato ai maggiorenni e non sono previsti rimborsi per gli acquisti degli Under 18. L'evento si svolgerà in due tornate, con il primo ingresso alle 15 e il secondo alle 19,30. I costi ...

Biglietti per Eminem a Milano nel 2018 in prevendita su TicketOne : prezzi e pacchetti Vip : I Biglietti per Eminem a Milano nel 2018 sono in prevendita su TicketOne, online, via call center e nei punti vendita autorizzati dell'interno territorio italiano. Per Eminem è il primo concerto in assoluto in Italia. Nel corso della sua carriera, l'artista non si è mai esibito live nella penisola a il 7 luglio debutterà nel Paese con un grande show per il quale i ticket sono disponibili in prevendita da oggi, venerdì 2 febbraio. Dopo la ...

Pacchetti Vip e Biglietti per i Thirty Seconds To Mars a Milano Rocks in prevendita su TicketOne : prezzi fino a 953 euro : biglietti per i Thirty Seconds To Mars a Milano Rocks in prevendita da oggi su TicketOne e Ticketmaster. Al via oggi la prevendita generale dei biglietti per i Thirty Seconds To Mars a Milano Rocks, attesi per un unico concerto in Lombardia il prossimo 8 settembre. Nel 2018, la band sarà in concerto nel nostro Paese per più di una serata. Il 16 e il 17 marzo, il gruppo è atteso live al Palalottomatica di Roma e all'Unipol Arena di ...

Nuovo tour dei Baustelle per L’amore e la violenza Vol. 2 - date e Biglietti in prevendita : Parte in primavera il Nuovo tour dei Baustelle, a supporto del Nuovo album L'amore e la violenza Vol.2 pronto ad essere rilasciato su etichetta Warner Music. Il primo volume del progetto, definito dal cantautore Francesco Bianconi il più "oscenamente pop" della storia musicale dei Baustelle, fece il suo debutto un anno fa in vetta alla classifica Fimi degli album più venduti in Italia. Al disco fece seguito da un tour che ha portato il gruppo ...

Concerti di Charles Aznavour in Italia nel 2018 : info Biglietti in prevendita : I Concerti di Charles Aznavour in Italia stanno per arrivare. Dopo gli spettacoli del 2017, l'artista di origini armene ha deciso per una nuova calata nel nostro paese per un solo spettacolo in programma il 23 giugno in Piazza Grande a Palmanova. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati a partire dal 2 febbraio alle ore 10. I tagliandi d'ingresso saranno distribuiti con costi differenziati per settore, con un ...

Nuova data di Biagio Antonacci per Dediche e Manie Tour - il gran finale a Bologna : Biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciata una Nuova data di Biagio Antonacci per il fortunato Tour Dediche e Manie, che sta registrando numerosi sold out in diverse città italiane. Ai concerti precedentemente annunciati, tra cui l'ultimo evento a Bari il 5 maggio confermato proprio ieri, si aggiunge una Nuova data all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna, il prossimo 26 maggio. Si tratta dell'ultimo concerto della tranche di eventi dal vivo di Biagio Antonacci, ...

Ornella Vanoni in tour nel 2018 : Biglietti in prevendita su TicketOne per i concerti dopo il Festival di Sanremo : Ornella Vanoni in tour nel 2018, nei teatri della penisola dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone Imparare ad amarsi. Ornella Vanoni è tra i Big invitati da Claudio Baglioni, direttore artistico della kermesse canora, per presentare un brano inedito nella categoria dei Campioni. Sul palco, sarà con Bungaro e Pacifico e si esibirà 4 volte tra martedì 6 e sabato 10 febbraio. Nella serata dei duetti, di venerdì 9 ...

Nuova data di Biagio Antonacci a Bari - doppietta a maggio : prezzi dei Biglietti in prevendita : A ridosso della conclusione della prima tranche del Dediche e Manie Tour, una Nuova data di Biagio Antonacci si aggiunge al calendario degli eventi in programma in primavera con cui il cantautore di Rozzano presenta i brani del nuovo album insieme ai maggiori successi della sua carriera. Già all'inizio di gennaio la produzione del tour, affidata a F&P Group, aveva aggiunto tre ulteriori concerti nei palasport di Napoli, Montichiari e ...

Ufficiale il concerto di Claudio Baglioni all’Arena di Verona : info Biglietti in prevendita : Il concerto di Claudio Baglioni all'Arena di Verona è finalmente Ufficiale. Dopo le indiscrezioni dei mesi appena trascorsi, c'è la data del grande appuntamento con la musica di Al Centro. Il live, con il palco al centro, è fissato per il 15 settembre. I biglietti sono in prevendita su TicketOne a partire dal 6 febbraio alle ore 11, mentre per i punti vendita abituali occorre aspettare fino al 12 di febbraio, ancora alle ore 11. Si ...

Nuovi concerti di Jovanotti nel 2018 da Padova a Eboli : info Biglietti in prevendita : Annunciati i Nuovi concerti di Jovanotti nel 2018. L'artista di Oh, vita! sarà ancora live per due Nuovi appuntamenti, a Eboli e Padova, con biglietti in prevendita a partire dalle ore 12 del 1° febbraio. Le due date si terranno il 28 maggio al Palasele di Eboli e il 12 giugno a Padova, all'Arena Spettacoli Padova Fiere. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. Si aggiungono così due Nuovi ...