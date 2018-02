Biathlon | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | Dorothea Wierer al bivio Una medaglia

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi le chance migliori - Lukas Hofer e Dominik Windisch per la gara della vita : Manca sempre meno, ormai, alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Negli ultimi anni la nazionale italiana di Biathlon ha ottenuto ottimi risultati e si presenterà in Corea per migliorare il bottino di Sochi 2014, quando conquistò (sul campo) una medaglia di bronzo grazie alla staffetta mista. Con quali speranze si presenta la selezione azzurra a questa edizione dei Giochi Olimpici? L’obiettivo, senza dubbio, è quello di andare a ...

Biathlon - Lisa Vittozzi : “Alle Olimpiadi nella staffetta mista ci giochiamo qualcosa di grande. Tutti puntano sulla Wierer? Guardo a me stessa” : ESCLUSIVA OA SPORT – 23 anni da compiere fra tre giorni, Lisa Vittozzi affronterà la sua prima Olimpiade a PyeongChang 2018 con grandi speranze ed ambizioni. Undicesima nella classifica generale di Coppa del Mondo di Biathlon, la nativa di Pieve di Cadore ha dimostrato di potersi giocare costantemente risultati di prestigio in qualsiasi gara, soprattutto in quelle con quattro poligoni. L’azzurra sta sparando in stagione con ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : gli azzurri ai raggi X. Dorothea Wierer tra le grandi - tanti outsider : Sono 10 più 1 i convocati italiani per il Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La selezione azzurra, quattro anni fa, era riuscita a conquistare una bellissima medaglia di bronzo nella staffetta mista e si presenterà in Corea del Nord per replicare o addirittura migliorare quel risultato. Andiamo a vedere nel dettaglio gli azzurri che saranno impegnati nelle gare a Cinque Cerchi. DONNE Dorothea Wierer: partiamo da lei, leader ...

Biathlon - Dorothea Wierer : “L’Italia farà sognare alle Olimpiadi. Fiducia in crescita - senza pressioni mi esalto” : Dorothea Wierer sarà una delle grandi protagoniste dell’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 che scatteranno il prossimo 9 febbraio. L’azzurra ha rilasciato un’intervista a Sport Week, settimanale di Gazzetta dello Sport. Al momento Doro è terza in classifica generale di Coppa del Mondo, al comando c’è Kuzmina che però “Non credo sia imbattibile, ma è davvero forte: le gare si decidono al poligono, ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali : il tabù della medaglia d’oro per l’Italia. Un sogno sin qui sempre sfumato : L’Italia, nella sua storia a Cinque Cerchi, ha conquistato quattro medaglie nel Biathlon. Un argento e tre bronzi, l’ultimo dei quali nella staffetta mista di Sochi 2014, al termine di un’edizione delle Olimpiadi in cui più volte gli azzurri erano riusciti ad andare vicini al podio, senza però mai salirci fino al giorno della mista. A PyeongChang 2018 sarà finalmente la volta buona per salire sul gradino più alto del podio e ...

Thierry Chenal - la scheda e il palmares – Biathlon – Qualificati Italia Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Thierry Chenal Data di nascita: 02/11/1992 Luogo di nascita: Aosta Specialità: Biathlon palmares: 2° posto in Coppa del Mondo staffetta maschile Oberhof 17/18 Partecipazioni alle Olimpiadi: Prima partecipazione Società/gruppo sportivo: CS Esercito Obiettivo Olimpiadi PyeongChang 2018: top 5 staffetta maschile

Biathlon - Dominik Windisch : “Mi è mancata la costanza - la forma sugli sci è buona. Alle Olimpiadi ci sono 40 atleti da podio dopo Fourcade e Boe…” : Già medagliato a Sochi 2014, Dominik Windisch è pronto ad affrontare le sue seconde Olimpiadi. L’altoatesino si presenterà a PyeongChang 2018, in Corea del Sud, come una delle mine vaganti dell’intero panorama internazionale per quanto riguarda il Biathlon maschile. Proprio nelle ultime uscite, l’atleta originario di Anterselva ha messo in luce un’ottima condizione, che da qui in avanti potrebbe portarlo a togliersi ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la Norvegia. Speranze di podio e obiettivi per il medagliere finale. Sci di fondo e Biathlon le basi per il trionfo finale : Squadra più medagliata nella storia della manifestazione, la Norvegia si presenterà con l’ambizione di confermare questo primato anche ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. In Corea, infatti, la nazionale scandinava schiererà numerosi campioni, nonostante l’assenza del veterano Ole Einar Bjørndalen, ma anche quelle di Petter Northug e Therese Johaug, quest’ultima sospesa per doping. La Norvegia può vantare una vera ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell'Italia. 5 uomini e 5 donne - c'è Nicole Gontier! : Le cinque ragazze che hanno gareggiato in Coppa del Mondo si presenteranno a PyeongChang con grandi ambizioni. Dorothea Wierer viene dalla miglior stagione della carriera e in ogni gara può salire ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia. 5 uomini e 5 donne - c’è Nicole Gontier! : Nella giornata odierna, il Coni ha comunicato una prima selezione degli atleti italiani che voleranno in Corea del Sud per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang2018. Tra questi, anche la selezione definitiva dei 10 italiani del Biathlon che potranno prendere parte alle gare a Cinque Cerchi. Vediamo l’elenco completo: uomini: Thomas Bormolini, Thierry Chenal, Lukas Hofer, Giuseppe Montello, Dominik Windisch donne: Nicole Gontier, Alexia ...

Biathlon Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : calendario - orari - gare : Biathlon Olimpiadi Invernali. Il Biathlon è tra le discipline delle Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. Le competizioni si terranno dal 10 al 23 febbraio per un totale di 11 gare (5 maschili, 5 femminili, 1 misto) al Centro di Biathlon di Alpensia. Le discipline sono suddivise in: sprint, inseguimento, individuale, partenza in linea, staffetta e staffetta mista. Ecco di seguito il calendario completo delle gare e gli orari italiani delle ...

Biathlon - Dorothea Wierer : “Queste saranno le mie Olimpiadi - consapevole dei miei mezzi. Continuerò fino ai Mondiali di Anterselva” : Dorothea Wierer è molto motivata per l’attesissimo weekend di Anterselva. La Coppa del Mondo 2018 di Biathlon sbarca in Italia a meno di un mese dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’azzurra ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. C’è grande consapevolezza nel cuore e nella testa di Dorothea Wierer dopo gli ultimi risultati: “Sono più tranquilla e contenta, so che sarà un’Olimpiade ...

Biathlon femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : livello mai così alto. Per le medaglie servirà la perfezione : Manca sempre meno, ormai, alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, che si avvicinano a grandi passi. Tra i tanti sport che regaleranno emozioni e spettacolo, ci sarà anche il Biathlon: se tra gli uomini è attesissima la sfida tra Martin Fourcade e Johannes Boe, in campo femminile ci sono diverse atlete su un livello simile e molto alto. Forti sugli sci e precise al tiro, sono le principali indiziate per la lasciare il segno in Corea. La ...

