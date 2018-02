Biathlon | Karin Oberhofer | “Ho sperato nella convocazione per le Olimpiadi | sono contenta

Biathlon - IBU Cup 2018 : quinto posto per Karin Oberhofer nell’inseguimento in Val Martello : Nella giornata odierna si sono concluse le gare in Val Martello valide per l’IBU Cup di Biathlon 2018 con i due inseguimenti. Nella gara femminile vittoria per la russa Anastazia Zagoruiko, che partita con il pettorale numero 2 ha sfruttato i pochi errori al poligono, due in totale ed entrambi nelle serie a terra, per rimontare e salire in prima piazza, precedendo per 8” la francese Chloe Chevalier, che con pettorale 11 non ha ...

Biathlon - IBU Cup Val Martello 2018 : Victoria Slivko vince la sprint - con Karin Oberhofer quarta. Nadine Horchler nuova leader della generale : Si è aperto il fine settimana di gare di IBU Cup di Biathlon che si disputa in Italia, più precisamente nella Val Martello. La prima gara in programma è stata la 7,5km sprint femminile e il successo è andato alla russa Victoria Slivko che, con il tempo finale di 25:14.9 ha sfruttato gli errori delle avversarie al poligono per centrare la vittoria. Alle sue spalle, infatti, si è piazzata la connazionale Anastasia Zagoruiko a 20 secondi, ma con 2 ...

Biathlon - Europei Val Ridanna 2018 : Karin Oberhofer è quinta nell’inseguimento - successi per Loginov e Chevalier : In questo sabato ricco di sport invernali si sono disputate anche le gare ad inseguimento, maschili e femminili, per quanto riguarda gli Europei di Biathlon della Val Ridanna 2018. I successi sono andati al russo Alexander Loginov, mentre la prova femminile se l’è aggiudicata la francese Chloe Chevalier, con Karin Oberhofer a tenere alti i nostri colori, sfiorando il podio in quinta posizione. Approfittando dell’assenza del lettore ...

Biathlon - Europei Val Ridanna 2018 : Andrejs Rastorgujevs e Irina Varvynets vincono le prove sprint - Karin Oberhofer è nona ma non lontana dal bronzo : Giornata dedicata alle prove sprint, maschili e femminili, per quanto riguarda gli Europei di Biathlon della Val Ridanna 2018. I successi sono andati al lettone Andrejs Rastorgujevs nella 10km, mentre la 7,5km donne se l’è aggiudicata l’ucraina Irina Varvynets. Decisamente deludente la prova per quanto riguarda gli italiani, con la sola Karin Oberhofer a tenere alti i nostri colori, sfiorando il podio. La giornata ha preso il via con ...

Biathlon - Europei Val Ridanna 2018 : Ole Einar Bjoerndalen e Karin Oberhofer le stelle della manifestazione : Con la cerimonia di apertura, si apriranno oggi i Campionati Europei di Biathlon 2018 in Val Ridanna. Un’occasione importante, la settimana successiva alla Coppa del Mondo di Anterselva, per promuovere il Biathlon nel Bel Paese, grazie anche alla presenza di grandi campioni e alla diretta Tv delle gare del fine settimana. In Ridanna, si svolgeranno le gare classiche della disciplina, a partire dalle individuali di mercoledì, seguite dalle ...

Biathlon - IBU Cup Arber 2018 : doppietta norvegese nella sprint con Christiansen e Fenne - 30ma Karin Oberhofer : Il fine settimana della IBU Cup 2018 di Arber, in Germania, si è chiuso con le due gare sprint: grande battaglia nell’ultimo giro in campo maschile, ma a trovare il successo è il norvegese Vetle Christiansen. Il giovane classe 1992, già vincitore in questa stagione della 20 km di Obertilliach, ha preceduto di 3.7 secondi il francese Emilien Jacquelin e di 4.5 secondi il connazionale Fredrik Gjesbakk, che completa il podio. Tutti è tre gli ...

Biathlon - World Team Challenge 2017 : la starlist e l’elenco completo dei partecipanti. Per l’Italia al via Dominik Windisch e Karin Oberhofer : L’ultimo appuntamento del 2017 del Biathlon è il World Team Challenge, una gara entrata oramai nella tradizione di questo sport. Dieci coppie al via, un uomo e una donna, che si sfidano in un format particolare, con una mass start seguita da un inseguimento a staffetta che partirà con distacchi dimezzati rispetto alla gara precedente. La competizione si svolge nella splendida cornice dello stadio di Gelsenkirchen, la casa dello Schalke 04. ...

Biathlon - cresce la condizione di Nicole Gontier e Karin Oberhofer. Due nuove candidate per la staffetta azzurra? : Nel fine settimana di IBU Cup, due vecchie conoscenze della Coppa del Mondo di Biathlon hanno ottenuto risultati quantomeno interessanti ad Obertilliach: si tratta di Nicole Gontier e Karin Oberhofer, che nel mese di gennaio potrebbero meritare una convocazione nel massimo circuito ed essere valutate anche per un eventuale posto in staffetta alle Olimpiadi. Ovviamente, è tutto da valutare molto attentamente. Al momento, le quattro azzurre di ...

Biathlon - il ritorno di Karin Oberhofer può far bene alla staffetta azzurra verso le Olimpiadi di Pyeongchang 2018 : Dopo le vittorie se non annunciate quantomeno preventivabili di settimana scorsa in Coppa Italia, Karin Oberhofer nei prossimi giorni sarà impegnata ad Obertiliach, in Austria, per le prime gare internazionali al rientro dopo la maternità in IBU Cup. Il suo rientro, in vista della seconda parte di stagione, potrebbe fare bene alla squadra azzurra in vista delle Olimpiadi, anche pensando alla staffetta. Certo, molto, se non tutto, dipenderà dalle ...