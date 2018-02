BERLUSCONI VS RENZI | MIGRANTI SONO BOMBA SOCIALE Elezioni 2018 | vicino o

BERLUSCONI - “migranti sono bomba sociale”/ Elezioni 2018 - Renzi : ‘firmasti tu gli accordi di Dublino” : Silvio Berlusconi, "migranti sono una bomba sociale. Subito via in 600mila": Elezioni 2018, ultime notizie. Renzi replica, "firmasti tu gli accordi di Dublino". Larghe intese si allontanano?(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 13:07:00 GMT)

Migranti - Renzi a BERLUSCONI : bomba sociale?Tu hai firmato Dublino : Roma, 5 feb. , askanews, A Silvio Berlusconi che parla di immigrazione come di una bomba sociale, Matteo Renzi replica da Repubblica Tv: 'Con i trattati di Dublino ogni Paese gestisce l'immigrazione ...

BERLUSCONI : la sfida è con il M5S - sono una setta pericolosa. E avverte : 'no' a coalizione con Renzi : In tema di immigrazione il Cavaliere torna ad annunciare un pacchetto di "norme di polizia" che vanno dall'introduzione del poliziotto di quartiere a vere e proprie segnalazioni da parte di privati cittadini perchè le forze dell'ordine individuino i migranti irregolari da avviare poi a ponti navali o aerei con cui li riportemo nei Paesi di origine

Silvio BERLUSCONI - Giorgia Meloni : 'Sono basita - apre a Matteo Renzi' : 'Non sono d'accordo con la parola inciucio . In Germania c'è da 70 anni. Distinguiamo tra un accordo di fronte a tutti e un accordo segreto tra partiti. A quello sì si può dare il nome inciucio, ma ...

Il no di BERLUSCONI alla manifestazione del 18 febbraio fa infuriare la Meloni : 'Atto di chiarezza - è pronto a governare con Renzi' : Rapporti non proprio da alleati tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Almeno stando a quanto scrive su Facebook la leader di Fratelli d'Italia. "Rimango basita di fronte alle parole di Silvio ...

Di Maio : BERLUSCONI e Renzi non illudano : 13.28 "Noi abbiamo mantenuto le nostre promesse. Gli altri non hanno questa credibilità. I programmi elettorali sono importanti se chi ve li propone è credibile, altrimenti non perdete tempo, non leggeteli perché non valgono alcunché". Lo ha detto il candidato premier Luigi di Maio in un incontro pubblico del M5S a Scicli, nel Ragusano invitando Berlusconi e Renzi a "finire di illudere gli italiani".

Renzi : ‘Ho archiviato Di Pietro e una decina di comunisti - come BERLUSCONI’ Video : “Ho archiviato Antonio Di Pietro e, insieme a lui, una decina di #comunisti, come direbbe Silvio #berlusconi”. È questa la frase attribuita a Matteo #Renzi dal giornalista Augusto Minzolini. In un articolo firmato Yoda, pubblicato oggi da Il Giornale e ripreso da Libero, l’ex senatore di Forza Italia sostiene che il segretario Pd si sia vantato per aver estromesso buona parte dei rappresentanti dell’opposizione interna di sinistra dalle liste ...

Renzi : 'noi solo fatti concreti'. BERLUSCONI : 'aggiusto tutto io' : Oggi a Bologna il segretario presenta programma del Pd. In caso di stallo elettorale il cavaliere evoca il nome di Mario Draghi come possibile premier

Elezioni politiche - Di Pietro : 'Io sono la prova dell'accordo Renzi-BERLUSCONI' Video : Le #Elezioni politiche si fanno sempre più vicine si vota il 4 marzo prossimo e i leader dei principali schieramenti sono pronti ad immergersi in quella che sara' la fase più intensa e impegnativa di campagna elettorale. Dopo la presentazione delle liste dei candidati [Video], sono stati molti gli esclusi eccellenti. Tra coloro i quali non saranno candidati, figura anche il nome di #antonio di Pietro. L'ex pubblico ministero dell'inchiesta 'Mani ...

Antonio Di Pietro una furia dopo la eliminazione dalle liste Pd : insulti a Renzi e BERLUSCONI : Torna a parlare della sua non candidatura nelle liste del Pd, Antonio Di Pietro . E lo fa coi soliti toni all'attacco in una intervista al Corriere della Sera . Ce l'ha, Tonino, innanzitutto coi ...

Il piano B di Renzi - Di Maio e Salvini. Tutto dipende da BERLUSCONI? Video : Malcontento, tensione e veleni. La fotografia del Partito Democratico è tutta nel day after la presentazione dei candidati che correranno per il nuovo Parlamento. #Matteo Renzi questa volta si è esposto, molto di più rispetto alle precedenti occasioni. “Abbiamo in campo la miglior squadra per vincere le elezioni” ha affermato pubblicamente, quasi a voler replicare alle pesanti accuse piovutegli addosso dentro e fuori il Nazareno. Il segretario ...

