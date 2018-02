Berlusconi torna in tv |  «I migranti sono una bomba sociale | via in 600mila» Video

Berlusconi torna a parlare del Milan : “Un mio ritorno? Ecco cosa dico” - poi un frecciata a Yonghong Li : L’ex patron del Milan, Silvio Berlusconi, è tornato nuovamente a parlare del club rossonero non risparmiando una nuova frecciata alla proprietà cinese e in particolare a Yonghong Li. Ecco le sue dichiarazioni a ‘Telelombardia’: “Yonghong Li dovrebbe avere un sostituto qua in Italia, certamente. Io interpretavo il ruolo di presidente in modo completamente diverso, stando sempre vicino alla squadra e ai singoli giocatori. ...

Berlusconi torna in Tv : 'M5S populista'. Meloni : in piazza contro gli inciuci : La leader di Fratelli d'Italia per il 18 febbraio ha invitato anche il Cavaliere e Salvini che ancora non hanno risposto

Berlusconi torna a pungere il Milan : “vi spiego cosa non va” - poi dà un consiglio a Pallotta : Silvio Berlusconi è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’ e ha dispensato consigli per tutti. Innanzitutto per Rino Gattuso con l’ex presidente rossonero che è tornato a pungere il Milan: “Se ho visto ieri la semifinale d’andata di Coppa Italia tra il Milan di Gattuso e la Lazio? Sì, ho guardato la partita. Non c’è male, anche se dissento dal modulo a una punta messo in campo l’anno scorso e ...

Berlusconi smentisce il malore e torna alla carica su Flat tax e pensioni : Silvio Berlusconi sta bene. Lo ha confermato l’ex premier intervenendo questa mattina a Radio Radio, dopo che negli ultimi giorni si erano

Dell’Utri - moglie e avvocati tornano alla carica : “Scarceratelo”. E su Berlusconi glissano : “Impegnato” : “Berlusconi è molto impegnato nella campagna politica. Gli auguriamo un percorso in crescendo”. La moglie di Marcello Dell’Utri, Miranda Ratti, risponde così alle domande dei cronisti a margine della conferenza stampa con Mauro Palma, Garante dei diritti dei detenuti, e i legali dell’ex senatore, Alessandro De Federicis e Simona Filippi. Dell’Utri sta scontando a Rebibbia la condanna a 7 anni per concorso esterno in ...

NyTimes : 'Berlusconi è tornato come nonno della patria' : ... nelle prossime e critiche elezioni del 4 marzo in Italia, è che Berlusconi tornerà a essere una forza importante nella politica italiana, ed eventualmente europea. Anche se non sarà direttamente il ...

NyTimes : "Berlusconi è tornato come nonno della patria" : Silvio Berlusconi "non è più lo zimbello della politica europea". È tornando "reinventandosi con successo come il nonno della patria". L'establishment europeo è talmente preoccupato "dall'imprevedibile e arrabbiato Movimento 5 Stelle" che al confronto Berlusconi sembra un vecchio "saggio e moderato statista". È questa, in sintesi, la lettura che il New York Times dà del ritorno del Cavaliere sul podio ...

Silvio Berlusconi torna eleggibile dal 17 novembre 2019 : La presentazione delle liste elettorali scade oggi senza che la Corte dei diritti dell’Uomo si sia pronunciata sul ricorso di

Silvio Berlusconi - il piano clamoroso : torna in Parlamento - c'è anche la data : A Silvio Berlusconi basterà aspettare. In punta di diritto e di Costituzione, il Cavaliere potrebbe tornare in Parlamento tra pochi mesi. Se qualche parlamentare si dimettesse dopo il 5 marzo, si ...

Berlusconi torna a Bruxelles e incontra Juncker e Tajani : ... una potenza mondiale".Inoltre, ha detto l'ex premier, in caso di ritorno al governo verrà "rispettata la regola del 3% deficit-pil" e "la politica che vogliamo seguire con la flat tax lo rispetterà".

Berlusconi torna sui mega poster 6x3 : ma ora si sente lo zio della patria : Onestà, esperienza, saggezza. Il triplo slogan, il frame, le parole chiave anti-grilline della campagna elettorale di Silvio Berlusconi cominciano a dilagare sul web, prima diventare il tormentone sui ...

Domenica Live torna dopo la pausa : le anticipazioni. 'Ripartiamo da Berlusconi' : Domenica Live torna su Canale 5 dopo una pausa di un mese e mezzo. Barbara D'Urso è pronta alla nuova sfida a partire da Domenica 14 gennaio alle ore 14, e in una intervista al Giornale ha anche dato ...

Silvio Berlusconi - golpe 2011. Non è ancora finita - parla Renzi : 'Con la flat tax torna Mario Monti' : L'ombra di Mario Monti sull'Italia, di nuovo. Stavolta però a giocare la carta del terrore è Matteo Renzi , per spaventare gli elettori che potrebbero essere tentati dal votare Silvio Berlusconi . 'La ...

Renzi : con Berlusconi e Salvini l’Italia torna indietro : Roma– Di seguito le parole che Matteo Renzi, segretario del Pd, ha voluto riportare attraverso il suo account Twitter: “Berlusconi torna indietro sul lavoro. Salvini... L'articolo Renzi: con Berlusconi e Salvini l’Italia torna indietro su Roma Daily News.