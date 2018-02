Berlusconi | ' Senza maggioranza si rivoti' E sui migranti ora frena

Berlusconi : "Senza maggioranza si torna al voto". Ma è scontro con la Meloni : Il leader di Forza Italia ad Agorà rivela che non andrà alla manfestazione 'anti-inciucio' di FdI. E sulla coalizione allargata: "Non sarà necessaria, avremo la maggioranza"

Intervista a Alessandro Di Battista : 'Il mio tour nelle periferie dimenticate. La Boschi scappa - su Berlusconi siamo in un paese senza ... : Un deputato uscente senza ambizioni di posti o poltrone che da tutto alla sua causa politica, a un ideale. Non si può non notare che il suo viaggio sarà parallelo a quello di Di Maio. E che le ...

Intervista a Alessandro Di Battista : "Il mio tour nelle periferie dimenticate. La Boschi scappa - su Berlusconi siamo in un paese senza memoria" : Alessandro Di Battista risponde al telefono: "Sono sulla Cassia bis, qui ogni due macchine che incrociamo una ci suona il clacson e ci saluta". Il suo camper punta Direzione Viterbo, dove parte il "Futuro in programma tour", che lo porterà per un mese a girare per l'Italia a spiegare i progetti del Movimento 5 stelle che vuole farsi forza di governo. A suo modo, nelle piazze, su piccoli e grandi palchi, a contatto con la gente. Sulla ...

DIETRO LE QUINTE/ La Ue punta su Berlusconi ma fa i conti senza il flop di Renzi : Ieri Repubblica ha lanciato un retroscena velenosissimo: Berlusconi avrebbe garantito a Juncker che Salvini sarà fuori anche in caso di vittoria. Il commento di ANTONIO FANNA(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 06:00:00 GMT)CAOS LISTE/ Il ritorno di Napolitano e il golpe contro Renzi, di A. Del DucaSCENARIO/ "L'Italia finisce nella nuova guerra fredda e ha bisogno di Prodi", int. a F. Sisci

'Parla il medico'. Giallo sull'assenza di Berlusconi in tv. Notizie preoccupanti : Lo stress e la pressione degli aspiranti parlamentari , soprattutto quella degli esclusi, fanno rifugiare Silvio Berlusconi a Villa Giambelli a Rogoredo, la residenza della compagna Francesca Pascale ...

Elezioni - Berlusconi : “La sfida è tra destra e M5S. La sinistra è una scatola vuota senza progetti” : “La sfida è tra la coalizione di centrodestra e il Movimento 5 Stelle, perché la sinistra si è tirata indietro dalla sfida elettorale per suo conto. L’avversario non è più la sinistra ma i partiti populisti, in tutta Europa, e in Italia c’è una situazione uguale. La sinistra mi fa pensare a una scatola vuota di progetti, di idee e di anima. Il Movimento 5 Stelle, invece, non è un partito democratico, ma è una setta”. ...

Berlusconi : "Sei anni senza tasse per chi stabilizza i giovani" : La flat tax permetterà di far ripartire l'economia e i consumi e soprattutto dar fiducia a quel ceto medio che, come spiega lo stesso leader di Forza Italia, 'oggi è il segmento sociale più ...

Berlusconi : Sei anni senza tasse per chi stabilizza i giovani : La ricetta di Silvio Berlusconi per rilanciare il paese passa dal taglio delle tasse. Sgravi a chi assume i giovani per aprire il mercato del lavoro e abbattere drasticamente il tasso di disoccupazione. "Avevamo lasciato l’Italia nel 2011 con un tasso di disoccupazione inferiore di due punti percentuali rispetto alla media europea - spiega il leader di Forza Italia in una intervista al Quotidiano Nazionale - oggi è di due ...

Berlusconi : "Sei anni senza tasse per chi stabilizza i giovani" : Ritiene che all'estero ci sia preoccupazione per un eventuale governo dei Cinque Stelle? "Certamente, perché in un mondo interdipendente quello che succede in un grande paese dell'Occidente riguarda ...

Berlusconi Senza pietà : 'Milan da mal di stomaco' : TORINO - Silvio Berlusconi non le manda a dire sul suo Milan . L'ex presidente, ai microfoni di Radio Capital, spiega ancora una volta i motivi della cessione. ' In questo calcio 'petrodollaristico' ...

Milan - parla Berlusconi : il ritorno al timone e l’assenza da San Siro : Il Milan non sembra dare particolari certezze dal punto di vista societario. La nuova proprietà cinese fatica a restituire il prestito ad Elliott e nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare in merito al possibile ritorno di Silvio Berlusconi, negato in maniera netta dall’ex patron. “ritorno al Milan? È un vuoto difficile da colmare – spiega Berlusconi a Il Giornale -, ma non voglio illudere nessuno. La decisione è ...

Di Maio : “Berlusconi parla di reddito di dignità? Prima ci ha votato contro e ora ci copia senza ammetterlo” : “Sono giorni in cui si parla tanto di lotta alla povertà e la nostra misura proposta da anni per risolvere il problema è il reddito di cittadinanza. Ci fa piacere che anche Berlusconi l’abbia scoperto. In generale il nostro obiettivo è migliorare la qualità della vita degli italiani. Non abbiamo un programma di destra o di sinistra, per noi conta la qualità della vita”. Così il candidato premier del M5s Luigi Di Maio Prima ...

Berlusconi legge le risposte senza sapere di essere anche in video : intervista boomerang a Radio 105 : 'Gli argomenti, siete in casa vostra, avete il diritto di sceglierli voì'. Le parole con le quali Silvio Berlusconi ha esordito nell'intervista a Radio 105 per 105 Friends è stato un boomerang, per l'...