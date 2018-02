Berlusconi : no inciuci - o vinciamo noi o M5s o si torna a urne : Roma, 5 feb. , askanews, 'Gli inciuci sono assolutamente da escludere. In Italia in questo momento non c'è possibilità di una coalizione con M5S o Pd'. Lo ha detto Silvio Berlusconi ai microfoni del ...

Berlusconi torna in Tv : 'M5S populista'. Meloni : in piazza contro gli inciuci : La leader di Fratelli d'Italia per il 18 febbraio ha invitato anche il Cavaliere e Salvini che ancora non hanno risposto

Matteo Renzi cerca di allontanare l'ipotesi inciucio : 'Niente larghe intese con Silvio Berlusconi' : cerca di scacciare qualsiasi ipotesi di un governo di larghe intese post elezioni con Silvio Berlusconi . 'Beautiful', dice Matteo Renzi , ospite di Bruno Vespa a Porta a porta , solo 'un remake di ...

Salvini : 'Oggi chiamo Berlusconi : patto anti-inciucio - al centrodestra bastano tre gambe' : 'Non ci sono ancora appuntamenti fissati con gli alleati. Oggi chiamerò Silvio Berlusconi e poi vedremo nei prossimi giorni di entrare nel merito prima del programma e poi su tutto il resto'. Lo ha ...

Per Berlusconi il traguardo è 30%. 'nessun inciucio - governeremo noi' : Sul fronte alleanze il leader di Forza Italia ribadisce piena fiducia in Meloni e Salvini e non vede quindi la necessità di sottoscrivere un patto anti inciucio -

Berlusconi a tutto campo : 'Inciuci - candidati - traditori - pm e fascisti. Tanto rivinco io' : Presidente Berlusconi, mancano pochi mesi alle elezioni e il centrodestra non ha ancora trovato l'accordo sul programma. C'è da preoccuparsi? 'Assolutamente no. Su tutti i temi importanti, come fisco, ...

Salvini-Berlusconi ai ferri corti La Lega non si fida dell'ex Cav 'Mediaset-Ue vogliono l'inciucio Pd-Fi' : Matteo Salvini conferma in pieno quanto ha scritto lunedì Affaritaliani.it: nella Lega cresce l'insofferenza verso Forza Italia e soprattutto verso l'ex Cavaliere. "A Berlusconi chiedo serietà. Un'alleanza c'è se c'è serietà. Vuole candidare Marchionne? Montezemolo? Gallitelli? Non stiamo facendo la squadra di calcio del bar" Segui su affaritaliani.it

Salvini : Berlusconi venga dal notaio a firmare patto anti-inciucio : «Chiederemo a Silvio Berlusconi e al centrodestra di fare un nuovo patto con gli italiani e chiederemo un impegno formale ai nostri alleati di fare liste pulite, al di sopra di ogni sospetto. E...

