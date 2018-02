Benevento-Napoli - Hamsik : “Abbiamo dominato dopo il gol” : Come da abitudine, Marek Hamsik analizza la partita del Napoli all’indomani dell’impegno degli azzurri. Il capitano azzurro dice la sua sulla partita di campionato vinta per 2-0 nel derby contro il Benevento: “Non abbiamo iniziato nel migliore dei modi – afferma lo slovacco – visto che i nostri avversari hanno beneficiato di uno spazio eccessivo […] L'articolo Benevento-Napoli, Hamsik: “Abbiamo dominato ...

Il girone di ritorno è un nastro che si riavvolge su se stesso, un'inversione dei posti assegnati, un calendario allo specchio, un "Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più?". È, per sua stessa ammissione, un posto dominato dall'idea del rovesciamento. Tuttavia cosa accade se, nel remake capovolto del girone di andata, la prima squadra in classifica incontra l'ultima? Cosa succede se il Napoli affronta il Benevento nel testacoda del

Il Napoli vuole subito dare una risposta alla Juventus. I bianconeri, vittorioso all'Allianz Stadium per 7-0 contro il Sassuolo, hanno scavalcato in classifica di nuovo gli azzurri che vorranno riprendersi la prima posizione questa sera affrontando il Benevento. Per il Napoli è stata una settimana ricca di impegni per quanto riguarda il calciomercato, ma i partenopei

Concluso il calciomercato con la delusione di non aver portato a casa il tanto ricercato esterno offensivo, il Napoli è pronto a tornare in campo e a proseguire nella corsa scudetto. Gli azzurri scenderanno in campo questa sera nel posticipo serale della 23/a giornata di campionato, allo stadio 'Vigorito' nel derby Benevento-Napoli. Partita sulla carta

Dopo la solita seduta di allenamento pomeridiano a Castelvolturno, il Napoli è partito per Benevento. Domani la prima e l'ultima della classifica di Serie A si incroceranno in una sfida decisiva. Per prepararsi alla partita gli azzurri hanno svolto attivazione in avvio e poi partita a campo ridotto, per proseguire con lavoro tecnico tattico a

Dal Benevento, probabilmente, ci si aspettava molto di più in questa prima fase di campionato. Soltanto due vittorie e un pareggio in 22 partite, un bottino troppo magro. Tutto questo non se lo sarebbe mai immaginato Gaetano Letizia, napoletano nel cuore ma attaccatissimo alla maglia che indossa, quella degli 'Stregoni' appunto. Il calciatore, per il quale il derby Benevento-Napoli ha

PAGELLE / Benevento-Napoli (0-2) : Fantacalcio - i voti. Mertens Mvp con una perla (Serie A 23^ giornata)

Video/ Benevento-Napoli (0-2) : highlights e gol della partita (Serie A 23^ giornata)

Napoli - a Benevento contestato De Laurentiis : 'ADL buffone' : I tifosi del Napoli, seppur vincenti, protestano: contro De Laurentiis. Durante il match contro il Benevento, tanti sono stati i cori contro la proprietà, contro il patron. Nel secondo tempo è apparso ...

Serie A : Napoli facile a Benevento - 2-0 : ANSA, - ROMA, 4 FEB - Tutto facile per il Napoli che batte il Benevento 2-0 aal 'Vigorito', anche se oltre ai tre punti si porta a casa anche l'infortunio alla caviglia di Mertens. Una vittoria ...

Mertens - perla e poi il ko. Napoli - 2-0 sul Benevento : subito la risposta - che battaglia con la Juve : Una perla di Mertens e un tap-in di Hamsik. Basta un gol per tempo al Napoli per battere un buon Benevento e far suo il derby campano, un 2-0 che riporta la squadra di Sarri in vetta alla classifica a ...

Benevento-Napoli 0-2 - controsorpasso degli azzurri alla Juventus : E' della banda Sarri il Derby della Campania: decidono Mertens e Hamsik, che portano i partenopei a quota 60 punti in classifica Benevento-Napoli, rivivi la diretta Serie A oggi live: risultati, ...

Pagelle/ Benevento-Napoli (0-2) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 23^ giornata)

