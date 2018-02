Benevento | De Zerbi | «Rimpianti? Non aver segnato subito»

De Zerbi "Benevento con personalità" : ANSA, - ROMA, 4 FEB - "Abbiamo fatto il massimo contro la squadra che ti mette più in difficoltà di tutte. Abbiamo avuto l'occasione sullo 0-0 e poi non so come sarebbe andata a finire, magari avremmo ...

Benevento - De Zerbi orgoglioso dei suoi : adesso la Roma e Di Francesco non può essere tranquillo… : Sconfitta per il Benevento nella gara di campionato contro il Napoli, buona prestazione per la squadra di De Zerbi, ecco le parole del tecnico ai microfoni di Premium Sport: “abbiamo fatto il massimo perché affrontavamo la squadra che ti mette più in difficoltà di tutte. Potevamo anche andare in vantaggio, anche se magari avremmo perso ugualmente. Potevamo meritarcelo, così come di accorciare le distanze sullo 0-2. Ho visto una squadra che ...

Il Napoli ‘rimette sotto’ la Juventus - spettacolo contro il Benevento : la squadra di De Zerbi c’è e può lottare ancora per la salvezza [FOTO] : 1/10 Gerardo Cafaro/LaPresse ...

Benevento-Napoli - le scelte ufficiali di De Zerbi e Sarri : Il Napoli vuole subito dare una risposta alla Juventus. I bianconeri, vittorioso all’Allianz Stadium per 7-0 contro il Sassuolo, hanno scavalcato in classifica di nuovo gli azzurri che vorranno riprendersi la prima posizione questa sera affrontando il Benevento. Per il Napoli è stata una settimana ricca di impegni per quanto riguarda il calciomercato, ma i partenopei […] L'articolo Benevento-Napoli, le scelte ufficiali di De Zerbi e ...

Formazioni ufficiali Benevento-Napoli : le scelte di De Zerbi e Sarri : Formazioni Benevento-Napoli – La domenica di Serie A si concluderà con il posticipo tra Benevento e Napoli. Il derby campano vedrà sfidarsi due squadre con obiettivi diametralmente opposti. Gli ‘Stregoni’ hanno bisogno dei tre punti per continuare a sperare nella salvezza, approfittando delle sconfitte di Spal e Verona. Il Napoli invece ha l’imperativo di vincere per rispondere al 7-0 rifilato dalla Juventus al Sassuolo e ...

Formazione Benevento - quante novità nell’11 anti-Napoli : le scelte di De Zerbi : Formazione Benevento – Il Benevento non vuole arrendersi e fino a quando la matematica non lo condannerà continuerà a credere nella salvezza. Il mercato condotto dal club campano è la dimostrazione lampante che il primo a crederci è il patron Vigorito. I ‘Sanniti’ hanno però bisogno di punti. Questa sera allo stadio ‘Ciro Vigorito’ arriverà il Napoli in un derby campano che promette spettacolo. De Zerbi è ...

Serie A Benevento - De Zerbi : «Napoli? Soffriremo come contro la Juventus» : Benevento - Ostacolo alto per il Benevento , atteso dal derby contro il Napoli . Così Roberto De Zerbi in conferenza stampa: 'Il Napoli mi ha tolto il sonno, quindi il mercato è passato in secondo ...

Serie A Benevento - De Zerbi : «Il Napoli mi ha tolto il sonno» : Benevento - Roberto De Zerbi , l'allenatore del Benevento , è pronto per sfidare il Napoli nell'atteso derby campano: 'Il Napoli mi ha tolto il sonno, quindi il mercato è passato in secondo piano. Se ...

Serie A Benevento - De Zerbi : "Siamo tornati nel tunnel" : "Peccato, ci dispiace davvero - ha dichiarato l'allenatore giallorosso ai microfoni di Rai Sport - Sul secondo gol abbiamo fatto un errore grossolano e quella disattenzione ci ha tagliato le gambe. ...

Serie A Benevento - De Zerbi : "Chi non corre non gioca" : A fine partita ecco le parole del tecnico De Zerbi ai microfoni di Rai Sport: "Sul secondo gol abbiamo fatto un errore grossolano e quella disattenzione ci ha tagliato le gambe. Facciamo troppe ...

Formazioni ufficiali Torino-Benevento : le scelte di Mazzarri e De Zerbi : Formazioni ufficiali Torino-Benevento – Dopo gli anticipi giocati ieri e il lunch match tra Spal e Inter, la 22^ giornata di Serie A proseguirà con le sfide delle 15. Nella gara tra Torino e Benevento ci saranno in palio punti per l’Europa e per la salvezza. I granata dopo l’ennesimo pareggio stagionale con il Sassuolo cercano un successo per non perdere terreno dalla zona Europa League. I campani, invece, dovranno vincere per ...

Benevento - i convocati di De Zerbi con indizi di mercato : un’assenza che sa di addio - c’è invece Sandro : Benevento alle prese con gli ultimi concitati giorni di mercato. Nel frattempo però si deve affrontare al meglio la trasferta di Torino, nella quale è imperativo conquistare punti con lo scopo di tentare il miracolo salvezza. Puscas non rientra tra i convocati di De Zerbi, dato che l’attaccante ha le valigie in mano destinazione Novara, ecco dunque il comunicato del club. “Al termine dell’odierna seduta di allenamento, il ...

Serie A Benevento - De Zerbi : "A Bologna puniti dagli episodi" : "Le partite in Serie A sono tutte difficili e spesso alcune situazioni diventano decisive - ha raccontato ai microfoni di Rai Sport - Sullo 0-0 abbiamo preso un palo e sbagliato delle occasioni nette ...

Benevento - De Zerbi : 'Partita condizionata dagli episodi' : Il tecnico del Benevento Roberto De Zerbi ha commentato così a Rai Sport la sconfitta contro il Bologna: 'Non è cambiato nulla dalla gara contro la Sampdoria, le gare in A sono tutte difficili e tutte vanno nelle direzioni che determinano gli episodi, sullo 0-0 ...