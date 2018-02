: #BreakingNews Belgio, pm chiede 20 anni per Abdeslam - CybFeed : #BreakingNews Belgio, pm chiede 20 anni per Abdeslam -

Ventidi reclusione, il massimo della pena, con la privazione dei diritti civili e politici per Salahe il suo complice Sofine Ayari. E' la richiesta avanzata dalla procuratrice federale belga durante la requisitoria al processo contro l'autore degli attentati a Parigi a novembre 2015 in cui morirono 130 persone e degli attacchi a Bruxelles e Zavantem. Il magistrato ha chiesto anche una pena di sicurezza, di due terzi in più in virtù della nuova legge antiterrorismo.(Di lunedì 5 febbraio 2018)