Bassi Maestro risponde a chi lo prende in giro perché è pelato

Blastingnews

: E rosse rosse rosse... 'Toni più bassi dei miei...' - blankaut : E rosse rosse rosse... 'Toni più bassi dei miei...' -

(Di lunedì 5 febbraio 2018)è sicuramente uno dei simboli dell' hip hop in Italia, la sua sterminata discografia ed il suo lunghissimo percorso artistico – iniziato ormai più di venti anni fa e vissuto mantenendo sempre un ruolo centrale nella scena, sia come MC che come beatmaker – fanno del rapper milanese classe 1973 un' autorevole figura di riferimento, riconosciuta tanto dal pubblico quanto dalla maggior parte dei colleghi., un pilastro del rap italiano Nel corso degli ultimi decenniha collaborato con tantissimi tra gli attori principali del rap game made in Italy, rimanendo sempre al passo con i tempi, dimostrando di non avere alcun pregiudizio generazionale nei confronti delle nuove leve, che infatti ha più volte supportato attivamente, sia a livello di collaborazioni artistiche che spendendo buone parole per loro, come nei casi di Nerone, Gemitaiz, Vegas Jones, ...