Basket | Torino nel caos | Recalcati si dimette

Basket - Serie A - è sempre più caos Torino - si dimette anche Recalcati : Da segnalare che intervistato da Rai Sport, durante l'intervallo della gara di ieri, il presidente Antonio Forni aveva parlato come se nulla fosse successo nei giorni scorsi, difendendo in maniera ...

Torino Avellino/ Streaming video e diretta tv : orario - risultato live (Basket Lega A 18^ giornata) : diretta Torino Avellino Streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A, delicata sfida fra la Fiat e la Sidigas (oggi 4 febbraio 2018)(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 09:55:00 GMT)

Basket - Eurocup 2018 : Torino crolla con il Bayern Monaco. Decisiva l’ultima partita. Trento torna alla vittoria : Serata amara per la Fiat Torino, impegnata nel quinto turno della Top 16 di Eurocup. La squadra di Carlo Recalcati è uscita con le ossa rotte dalla trasferta contro il Bayern Monaco, che ha trionfato con il netto punteggio di 107-81 prendendosi qualificazione e primo posto del gruppo F. Discorso rimandato all’ultima giornata per Torino. Era impegnata anche la Dolomiti Energia Trentino, già eliminata, che è tornata alla vittoria battendo in ...

Basket - Eurocup 2018 : Torino crolla con il Bayern Monaco. Decisiva l’ultima partita. Trento torna alla vittoria : Serata amara per la Fiat Torino, impegnata nel quinto turno della Top 16 di Eurocup. La squadra di Carlo Recalcati è uscita con le ossa rotte dalla trasferta contro il Bayern Monaco, che ha trionfato con il netto punteggio di 107-81 prendendosi qualificazione e primo posto del gruppo F. Discorso rimandato all’ultima giornata, invece, per Torino. Era impegnata anche la Dolomiti Energia Trentino, già eliminata, che è tornata alla vittoria ...

Bayern Monaco Torino/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Eurocup) : diretta Bayern Monaco Torino, Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca all'Audi Dome ed è valida per la penultima giornata nella Top 16 di basket Eurocup(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 10:00:00 GMT)

Basket - Pierre manda in crisi Torino. Reggio sbanca Pesaro grazie a Llompart e Wright : Bologna, 27 gennaio 2018 – Il successo in Champions League con Utena, pur non avendo portato al passaggio del turno, ha infuso nuova fiducia nei giocatori della Dinamo Sassari che, dopo due sconfitte, ...

Diretta / Sassari Torino (92-80) streaming video e tv : risultato finale - fine gara! (Basket Lega A) : Diretta Sassari Torino streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A. Sfida delicata al PalaSerradimigni, 17^ giornata.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 22:00:00 GMT)

Diretta / Sassari Torino streaming video e tv : parla Pasquini - orario - risultato live (Basket Lega A) : Diretta Sassari Torino streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A. Sfida delicata al PalaSerradimigni, 17^ giornata.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 17:50:00 GMT)

Sassari Torino/ Streaming video e diretta tv : orario - risultato live (Basket Lega A 17^ giornata) : diretta Sassari Torino Streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A. Sfida delicata al PalaSerradimigni, 17^ giornata.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 08:42:00 GMT)

Basket - TOP 16 Eurocup 2018 : rimonta vincente di Reggio Emilia. Trento cade al supplementare - Torino crolla in Lituania : Nella quarta giornata delle TOP 16 di Eurocup a far festa tra le squadre italiane è solo la Grissin Bon Reggio Emilia, che ottiene un successo pesantissimo contro lo Unics Kazan (76-75) e si avvicina sempre di più la qualificazione ai quarti di finale. Ancora una volta un finale emozionante contro i russi, sconfitti per una seconda volta dalla formazione di Menetti a cui basta una vittoria nelle prossime due partite per staccare il biglietto per ...

Basket - Eurocup : Lietuvos-Torino 101-68 - ora Trento-Buducnost - poi Reggio Emilia-Kazan : LIETUVOS RYTAS-TORINO 101-68 (30-14, 54-30; 77-53) Trasferta da incubo, per la Fiat Torino che cade in Lituania 101-68. I gialloblù mettono la testa avanti soltanto in avvio (3-4), poi subiscono la ...

Diretta/ Lietuvos Rytas Torino streaming video e tv : le parole di Recalcati (Basket Eurocup) : Diretta Lietuvos Rytas Torino: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca alla Siemens Arena, quarta giornata nella Top 16 di basket Eurocup(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 15:21:00 GMT)

Lietuvos Rytas Torino/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Eurocup) : diretta Lietuvos Rytas Torino: info Streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca alla Siemens Arena, quarta giornata nella Top 16 di basket Eurocup(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 08:01:00 GMT)

Basket - Eurocup 2018 : è dentro o fuori per Trento. Torino e Reggio Emilia per avvicinare i quarti : Quarto turno della Top 16 di Eurocup. Comincia il girone di ritorno e la lotta per la qualificazione ai quarti di finale entra sempre di più nel vivo. Le tre italiane impegnate nella competizione affrontano tre partite differenti, con situazioni di classifica diverse. Tutte, in ogni caso, hanno chance di passaggio del turno che proveranno a tenere vive. Quella che si gioca una posta maggiore rispetto alle altre è Trento. La Dolomiti si trova al ...