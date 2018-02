Basket | Serie A 2017-2018 | i migliori italiani della 18a giornata Simone Fontecchio

Basket - Serie A - in quattro si dividono la vetta non accadeva da 23 anni : Dopo la diciottesima giornata del campionato di Serie A, torna un poker di squadre in vetta. Tanti gli spunti, in attesa del derby lombardo di questa sera tra Cantù e Varese , palla a due alle ore 20.

Basket - Serie A - è sempre più caos Torino - si dimette anche Recalcati : Da segnalare che intervistato da Rai Sport, durante l'intervallo della gara di ieri, il presidente Antonio Forni aveva parlato come se nulla fosse successo nei giorni scorsi, difendendo in maniera ...

Basket - 18a giornata Serie A 2018 : Brescia sbatte contro Trento. Venezia - Milano e Avellino la raggiungono in vetta! : Si è riformato un quartetto al comando della classifica della Serie A dopo la 18esima giornata. La sorpresa della giornata è infatti arrivata da Brescia, con la sconfitta casalinga della Leonessa contro la Dolomiti Energia Trentino. Un risultato per certi versi inaspettato, con gli ospiti reduci da una striscia di sette risultati negativi consecutivi, ma meritato: dopo una prima parte equilibrata, Trento ha piazzato il colpo nel terzo periodo, ...

Basket - Serie A : Venezia non sbaglia - Brindisi battuta 76-71 : Venezia soffre ma vince 76-71 con Brindisi nel 18° turno di campionato. Al Taliercio, i campioni d'Italia si complicano la vita più del dovuto, ma riescono a piegare la resistenza di una squadra che ...

DIRETTA/ Brescia Trento (risultato live 34-31 20') streaming video e tv : intervallo (Basket Serie A1)

Basket - Serie A : è domenica di debutti : tocca a Daye - Faust e Bostic : Domani sera il quadro della terza giornata del girone di ritorno di Serie A è completato dalla grande classica del passato tra Cantù e Varese in programma al PalaDesio , ore 20.45, arbitri Rossi, ...

Pistoia Cremona/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Serie A1)

Reggio Emilia Sassari/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Serie A1)

Olimpia Milano Capo d'Orlando/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Serie A1)

Basket - 18^ giornata Serie A 2017-2018 : la Virtus Bologna domina l’anticipo contro Pesaro : Dominio assoluto della Virtus Bologna nell’anticipo della 18a giornata di Serie A. La squadra di coach Ramagli supera agevolmente in casa la VL Pesaro per 85-67 al termine di una partita che ha sempre visto la Virtus in pieno controllo fin dai primi dieci minuti, mentre Pesaro non è mai riuscita a reagire, crollando già alla prima sirena. Ottima prestazione in casa Bologna per Michael Umeh e Pietro Aradori, che mettono a referto rispettivamente ...

Basket femminile - 17^ giornata Serie A1 : Schio vince a Ragusa e mantiene il vantaggio su Venezia. Bene Napoli e Lucca : Il Famila Schio prosegue la sua marcia in testa alla classifica anche dopo la 17^ giornata della Serie A1 di Basket femminile. Le venete hanno sconfitto in trasferta la Passalacqua Ragusa per 78-65 grazie ad un’ottima prestazione della coppia Yacoubou-Anderson, che in due hanno messo a referto 41 punti. mantiene la scia di Schio la Reyer Venezia che resta a quattro punti di distacco da Masciadri e compagne. Tutto facile per l’Umana ...

