Banda larga | 5G | Pa Digitale | Cybersecurity e Fintech | i programmi di Pd e M5S a confronto

Uffici pubblici ancora senza la Banda larga. Tedeschi agli ultimi posti per innovazione : Difficile a credersi, ma in fatto di digitalizzazione il Paese locomotiva dell'economia in Europa è agli ultimi posti. Nella classifica dell'Ocse sulla diffusione e lo sviluppo della rete internet veloce , banda larga, cavi a fibre ottiche, nei principali 32 Paesi, la Germania ...

Dalla Banda larga alla diagnostica Recchi passa alla guida di Affidea : Dai telefoni alla salute. Da Bolloré a Bertarelli. La nuova vita di Giuseppe Recchi passa per Affidea, colosso olandese specializzato nelle appaRecchiature per la sanità, in particolare nella ...

Sky : via le paraboliche per lo streaming online - ma la Banda larga in Italia... : Secondo la Bbc , l'Italia sarà il primo Paese a sperimentare questa svolta nel mondo della pay tv , seguita da Austria e Gran Bretagna. Già ora i contenuti sono disponibili sul web con SkyGo e NowTv .

"Non si possono imporre le unioni gay come la Banda larga" : scoppiata la bufera in Irlanda del Nord, dopo che il nuovo Segretario di Stato, Karen Bradley, ha equiparato i matrimoni gay alla banda larga. Le organizzazioni Lgbt sono sul piede di guerra dopo un'...

TLC - cresce la Banda larga : oltre 16 milioni unità in 9 mesi : (Teleborsa) - Agcom: le linee broadband di rete fissa raggiungono i 16,4 milioni di unità Gli accessi complessivi della rete fissa crescono per il quarto trimestre consecutivo grazie all'andamento ...

TLC - cresce la Banda larga : oltre 16 milioni unità in 9 mesi : Agcom: le linee broadband di rete fissa raggiungono i 16,4 milioni di unità Gli accessi complessivi della rete fissa crescono per il quarto trimestre consecutivo grazie all'andamento delle linee a ...

Anci e Uncem - insieme per il piano Banda ultra larga in Piemonte : È una questione che ha un ovvio riflesso sia in termini di analfabetismo digitale , sia in termini di economia e competitività: una piaga che al momento coinvolge il 12% circa della popolazione ...

Roma - accordo Acea-Open Fiber per Banda ultra larga : entro il 2023 cablate un milione 200 mila case : Roma entra di diritto nel futuro mettendo in cantiere la realizzazione di una rete di comunicazione a banda ultra larga capace di coprire un milione 200mila unità immobiliari entro i prossimi cinque ...

Acate - arriva la Banda ultralarga : Le imprese, inoltre, possono accedere al mondo delle soluzioni professionali di Impresa Semplice, sfruttandone al meglio le potenzialit grazie alla connessione in fibra ottica. © Riproduzione ...

TIM porta la Banda ultralarga a 200 MBit a Iglesias : Questa moderna infrastruttura di rete consente ai cittadini e alle imprese di usufruire di servizi innovativi in grado di contribuire allo sviluppo dell'economia locale e alla sempre maggiore ...

Open Fiber : accordo con Ferrara - Banda ultralarga in arrivo : Roma, 21 dic. (askanews) accordo tra Open Fiber e il comune di Ferrara 'per la realizzazione di una rete a banda ultralarga che garantirà ai cittadini una connessione ultrarapida, sicura ed efficiente ...

Banda larga - scatta la "libertà di modem" in nome della neutralità della rete : Arriva in Italia la libertà degli utenti a scegliere un modem (router) di propria scelta per navigare in Banda larga. Libertà che di recente era stata negata da quasi tutti gli operatori italiani, i ...

Open Fiber avvia lavori per Banda ultra larga a matera : Roma, 20 dic. (askanews) La fibra ottica di ultima generazione di Open Fiber arriva a matera, Capitale Europea della Cultura 2019: l'azienda ha infatti dato il via ai lavori per la realizzazione di un'...

"agriconnect" 2017 - a perugia confronto nazionale su Banda ultra larga come motore di sviluppo per le aree rurali : "Il primo problema da risolvere " ha rilevato Guido Bonati, del Crea, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria " è quello di superare il divario digitale nelle ...